Эксперты Cryptopolitan открыто заявили, что биржа представляет опасность для инвестиций

Представьте себе простую ситуацию: вы купили страховой полис на автомобиль у крупной компании. В течение года попали в аварию, а значит претендуете на гарантированную выплату. Но тут выясняется, что у компании нет горячей линии, нет живых сотрудников и реального офиса. Все операции происходят в онлайне. Казалось бы, ничего страшного, но это только поверхностная позиция, поскольку при возникновении любых проблем вам просто не к кому будет предъявить претензии. Именно так работает биржа Binance, основанная в 2017 году.

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В последнее время тысячи пользователей всё чаще встречаются с откровенным обманом, убеждаясь в том, что крупнейший игрок на криптовалютном рынке на самом деле является пустышкой. Никаких обязательств, ведь миллионы пользователей биржи могут лишиться своих денег по любому поводу. В реальной жизни вы могли бы подать на компанию в суд. Никто не сказал, что дело можно выиграть, но тысячи и даже сотни разбирательств стали бы для любой даже самой крупной компании проблемой. Только не для Binance. Основатель биржи Чанпэн Чжао вообще уклоняется от ответа на вопрос, планируется ли создать штаб-квартиру, а директор по развитию Тед Лин и вовсе заявил, что Binance скорее децентрализованная биржа.

Эксперты полагают, что всем разумным держателем криптовалют нужно начать беспокоиться уже сегодня. Это не значит, что на других биржах лучше, но как вообще может существовать такой крупный игрок, который не несёт никакой ответственности за свои действия? Очевидно, что нежелание открывать штаб-квартиру с физическим адресом позволяет избегать преследований со стороны регуляторов и судебных учреждений. Вот только насколько долго Binance и дальше сможет проводить столь спорную политику, неясно.

По мнению Bloomberg, основатель и владелец большей части биржи Чанпэн Чжао является богатейшим человеком на планете. Ещё недавно он стоял за прилавком McDonald’s, а сегодня за ним числится почти 93 миллиарда долларов. Это значит, что за короткий срок он вошёл в пул наиболее состоятельных представителей IT-рынка, приблизившись к УорренуБаффету и Марку Цукербергу. Аналитики отмечают, что реальное состояние Чанпэна Чжао может оказаться гораздо выше. Всё дело в том, что он имеет доступ к неограниченным запасам криптовалют на бирже, а значит может спекулировать цифровыми монетами по своему усмотрению. Мало того, никому не известно количество криптовалюты на счету самого Чанпэна Чжао.

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В ответ на подобную информацию представители Binance заявляют, что проведённые Bloomberg подсчёты не являются точными. Криптовалюты слишком волатильны, чтобы делать столь сложные выводы. А между тем в 2021 году выручка биржи превысила 20 миллиардов долларов. Неплохо для компании, которая не знает свою цену и не имеет штаб-квартиры.