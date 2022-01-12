Перечень стран, в которых майнеры сталкиваются с полным запретом или рядом ограничений

2021 год не только стал самым прибыльным для майнеров за всю историю, но и вскрыл множество проблем. В большинстве стран готовы на всё это закрывать глаза, ожидая роста экономики за счёт открытия новых ферм, но есть регионы, в которых майнинг запрещён или находится под контролем. Давайте рассмотрим некоторые из них.

реклама

В первую очередь стоит упомянуть Китай. Здесь запрещена не только добыча криптовалюты, но и торговля, а попытки продать цифровое золото караются согласно букве закона.

Проблемы у майнеров наблюдаются и в Иране. Ещё недавно в страну звали всех шахтёров, поскольку криптовалюты позволяли получать доступ к долларам. Страна находится под жёсткими санкциями, поэтому майнеров опекали, предлагая им дешёвое электричество. В какой-то момент фермеров стал так много, что энергосистема страны посыпалась. В итоге до середины марта добыча криптовалюты там запрещена.

Мощный удар по экономике нанесли майнеры в Исландии. Правительство полагало, что электричества хватит всем, вот только геотермальные источники явно оказались недостаточными для покрытия расходов на добычу криптовалюты. Пострадали производители алюминия, а с начала декабря майнерам вообще не выделяют новых мощностей, но пока и не выдворяют из страны.

Несколько дней назад мы писали о сложной ситуации в Косово. Ранее считавшееся дешёвым электричество стало чуть ли не золотым из-за скачка цен на газ. Это вынудило правительство ввести запрет на добычу криптовалют. Инициатива действует с 31 декабря. Почитайте об этом в нашем материале.

Неспокойно в Казахстане. Если ещё весной в этой стране майнерам были рады, то уже летом стали очевидны последствия перерасхода электричества. Вот только миграцию фермеров было уже не остановить. В какой-то момент в стране сосредоточились 22% всех мощностей по добыче Биткоинов в мире. В результате подавления протестов, по всей стране наблюдались перебои с интернетом, а ранее майнеров сильно ограничили в возможностях потребления электричества. Вполне возможно, что это только начало, ведь пока майнеры продолжают копать.

До недавнего времени высокая концентрация майнеров наблюдалась в Абхазии, где на 250 000 человек было открыто 625 ферм. Это привело к скачку энергопотребления в регионе на 20%. Власти запретили добычу криптовалют, но местные майнеры продолжают своё дело, подключаясь к общественным энергосетям и вообще не платят за электричество. Перегрузки привели к веерным отключениям в ноябре, что вынудило правительство перейти к более жёстким мерам.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Есть попытки запретить майнинг и в Швеции. Дело в том, что там уже много лет наблюдается бум «зелёной» энергетики. Вот только многие политики и общественные деятели уверены, что чистое электричество не должно тратиться на майнинг. Они потребовали запретить добычу криптовалют, поскольку она мешает «зелёной» революции. Пока решения нет. Источник.