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13 января курс Эфира сильно вырос, а видеокарты могут подорожать уже в ближайшие дни
Выбираем оптимальные видеокарты со скидками, ведь уже через пару дней всё может подорожать
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Первые дни 2022 года криптовалюты встретили сильным падением. Биткоин обвалился ниже 40 000 долларов, а Эфир опускался до трёх тысяч и ниже. Казалось, что впереди нас ждёт затяжная криптозима, ведь доходность майнинга снизилась настолько сильно, что шахтёры заговорили о целесообразности продажи своих ферм с целью перевода денег в фиат. Неясно, что вообще произошло, но вечером 12 января Биткоин начал внезапно дорожать. На момент написания данного материала цифровое золото вплотную приблизилось к 44 тысячам, а Эфир доходит до 3400 долларов. Пока видеокарты никак не отреагировали на подорожание криптовалют, но уже вскоре всё может измениться. 

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Дело в том, что за 2021 год мы видели три больших падения, во время которых видеокарты резко дорожили после увеличения курса Эфира, а после сильно дешевели после длительной коррекции. Что же, если Эфир продолжит расти, то уже на следующей неделе видеокарты начнут дорожать. Давайте рассмотрим наиболее выгодные предложения на 13 января, ведь уже скоро таких цен вы не увидите. 

Итак, самая быстрая видеокарта в нашем топе – это Radeon RX 6900 XT. Она предлагает огромную мощь, позволяя забыть о лагах и тормозах в играх на ближайшие 3 года. Ещё недавно модель производства Gigabyte стоила 186 тысяч рублей, а сейчас её можно купить за 160 тысяч – 26 000 рублей скидка. Запас прочности огромный, а все конкуренты стоят дороже как минимум на 30 000 рублей. 

Чуть дороже 104 тысяч стоит Radeon RX 6700 XT. Пожалуй, это самый оптимальный вариант для тех, кто не готов платить за видеокарту 2000 долларов, подкопив около 100 тысяч рублей. Карта легко обходит более дорогую GeForce RTX 3700 и обеспечит комфортную игру как в разрешении 2К, так и в 4К.

Раз уж сегодня вечер AMD, то присмотритесь к модели Radeon RX 6600 XT. В данном случае у нас настоящий хит, который так и не взлетел из-за полупроводникового кризиса. Если производство видеокарт будет продолжено во 2 половине 2022 года, то мы можем увидеть, как Radeon RX 6600 XT захватывает рынки. Возможно, её даже ждёт судьба Radeon RX 580. 

Для тех, кто хочет совмещать майнинг и игры, есть GeForce RTX 2060. Это обновлённая модель на 12 Гб видеопамяти. Отличный вариант по неразумной цене. Первые недели после начала продажи карта стоила больше 90 тысяч рублей, а недавно скинула почти 20 тысяч. Присмотритесь, отличный хешрейт без блокировки LHR вам обеспечен.

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Не теряет популярности и GeForce GTX 1650. За 32 тысячи вы получаете билет во все игры. И пусть билет будет не в первый ряд, но по сравнению с указанными выше видеокартами вы экономите десятки тысяч рублей. Задумайтесь, возможно именно GeForce GTX 1650 станет вашим проводником в мир виртуальных развлечений на ближайшие два года. 

#видеокарты #эфир
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