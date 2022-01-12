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Известный майнер советует не покупать видеокарты для добычи Эфира из-за скорого прихода криптозимы
Что делать с уже купленными фермами? CryptoLeo советует продавать!
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Вчера наши читатели могли ознакомиться с мнением блогера CryptoLeo, который рассказал об условиях перехода на Proof of Stake. Материал получился интересным, но ввиду наличия множества любопытных фактов мы не смогли поместить в него все мысли, которых говорил майнер. Сегодня продолжим, остановившись на том, как вообще спасать фермы и что делать уже сейчас, чтобы не потерять всё.

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Ещё раз поясним, никто точно не знает, когда наступит Ethereum 2.0, поэтому всё нижесказанное – это просто очередное мнение, с которым вы вольны не соглашаться. Блогер полагает, что для владельцев средних по размеру ферм оптимальным шагом будет своевременная продажа видеокарт. Особенно это актуально для тех, кто вошёл в майнинг год или два назад. За это время можно было успеть не только отбить вложения, но и неплохо заработать. Мало того, поскольку год назад видеокарты стоили значительно дешевле, то продажа ферм принесёт дополнительный выигрыш. А вот покупать криптовалюту он не рекомендует. Блогер уверен, что криптозима уже на пороге, а значит подобные инвестиции окупятся через много лет, что неприемлемо. А вот когда наступит этот самый оптимальный момент для продажи, сказать сложно. CryptoLeo говорит, что некоторые уже сегодня избавляются от балласта, но пока продажи не носят массового характера. 

Какое-то время назад казалось логичным инвестировать в алькоины, а также майнить некоторые из них. Блогер продолжает копать Ethereum Classic, но делает это больше от безысходности, поскольку других альтернатив нет. В то же время он уверен, что данный токен не способен занять место Эфира для майнеров, а значить покупать Ethereum Classic также глупо. CryptoLeo надеется, что рано или поздно криптозима завершится. Это значит, что часть майренов продолжат копать. Скорее всего, многие из них будут уходить в ноль, с трудом оплачивая стоимость электричества. Сам он построил небольшой сарайчик, к которому подключено дешёвое электричество. 

CryptoLeo категорически не советует сегодня покупать новые видеокарты для майнинга. Он уверяет, что никто из известных ему майнеров не вкладывает в 2022 году деньги в добычу, поскольку вокруг слишком много неопределённости. Неясно, держит ли сам блогер деньги в Эфире, или переводит в доллары. Многие не задумываются, но это реальная проблема, которая волнует тысячи держателей криптовалюты и майнеров по всему миру. Если сегодня перевести всё в доллары, а завтра Эфир подорожает в 2 раза, то придётся долго корить себя за такой необдуманный поступок. Вот только завтра Эфир может обвалиться в 5 раз, а значит потери окажутся колоссальными. Как быть? На этот вопрос ответа не может дать даже сам Виталик Бутерин. 

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#видеокарты #майнинг
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Почему я больше никогда не куплю AMD
omoikane
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нет, асеты какие нибудь есть возможно в магазине Эпиков это да, но в нормальных проектах все это делается самими разработчиками. А на асетах обычно треш всякий в стиме по 5 рублей.
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Savangard
21:29
Скоро будет новая жгучая темка
Известный майнер советует не покупать видеокарты для добычи Эфира из-за скорого прихода криптозимы
Keks789
21:29
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omoikane
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21:27
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21:27
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omoikane
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