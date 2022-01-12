Когда нам ждать запрета майнинга на видеокартах? Ответ на этот вопрос знает CryptoLeo

Новогодние праздники подошли к концу. Миллионы людей нехотя пытаются создавать видимость работы, но некоторые уже активно включаются в процесс. Одними из первых трудовые будни встретили майнеры, которые продолжали копать криптовалюту не только 31 декабря, но и в новогоднюю ночь. Особенно активны блогеры, которые не только занимаются добычей Эфира, но и рассказывают об этом миллионам людей по всему миру. Сегодня мы рассмотрим любопытное мнение, опубликованное на канале CryptoLeo.

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Мы не станем утверждать, что полностью или даже частично с ним согласны, но из песни слов не выкинуть, поэтому давайте перейдём к ролику. По мнению блогера, никто точно не знает, когда наступит переход на Proof of Stake. Предположим, что вы уже пониматете все эти термины из мира криптовалют, поэтому не будем отвлекаться на пояснения. Теоретически, событие колоссального масштаба состоится в 2022 году, что позволит Эфиру стать не только отказаться от зависимости от майнеров, но и перейти к масштабируемости, о которой так много говорят разработчики. CryptoLeo считает, что здесь не всё так просто. Как ему кажется, Виталик Бутерин не может в один день взять и заблокировать всем майнерам возможность добывать Эфир. Очевидно, что это приведёт к массовым протестам, а это плохо для имиджа криптовалюты. Вместо этого разработчики ждут оптимального времени для активации Ethereum 2.0. Блогер полагает, что это самое время вот-вот наступит, ведь впереди криптозима.

Доходность на видеокартах снижается, а скоро прибыль будет так мала, что с трудом сможет покрывать расходы на электричество. Большая часть фермеров перестанет добывать криптовалюты, а значит именно в этот момент можно переходить на Proof of Stake. Блогер считает, что это самый логичный сценарий, который уже давно созрел в голове Виталика Бутерина. CryptoLeo уверен, что сегодня нет ни одной криптовалюты, которая бы могла заменить Эфир. Мало того, с наступлением криптозимы альткоины и вовсе могут посыпаться. Возможно, через какое-то время появится новая монета, способная принять разбежавшихся майнеров, но случится это не сразу.

Блогер посоветовал не покупать новых видеокарт. Сам он уже давно не вводит в строй графические чипы, поскольку окупить их почти нереально. В качестве наиболее эффективной меры, которая позволит ему продержаться как можно дольше, он вводит в строй небольшой домик за городом, называя его криптосарай. Почитайте об этом в нашем материале, ведь именно это устройство позволит снизить затраты на майнинг в 2 раза.

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