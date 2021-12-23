Часть электричества будут давать эффективные солнечные панели

За последний год количество майнеров, добывающих Эфир, выросло в несколько раз. Подсчитать точное количество не представляется возможным, поскольку число активных кошельков пусть и имеет корреляцию с появлением новых членов сообщества, но напрямую с ростом мощности не связано. И всё же, за 2021 год хершейт Эфира вырос в 3 раза, что говорит как о повышенном внимании к криптовалюте со стороны обычных пользователей, так и о масштабных инвестициях со стороны крупных игроков. Если речь идёт о первых, то они могут добывать монеты на домашнем компьютере, оборудовать несколько видеокарт у себя дома, или небольшую ферму на балконе. Промышленные майнеры имеют доступ к высокопроизводительному железу, а где-то посредине находятся те, кто ведёт добычу уже много лет.

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Эти ребята начинали с небольших ферм, а со временем смогли себе позволить увеличить доходы за счёт покупки всё новых видеокарт. Один из них – блогер CryptoLeo. Несколько дней назад он выпустил интересный материал на тему оборудования специализированного помещения для майнинга. С его слов, пустая металлическая коробка размером 3х6 метров обошлась бы ему в 3 тысячи долларов, в то время как кирпичный сарайчик с крышей, решётками, полом и продуманным расположением вентиляционных отверстий стоил всего 1500 долларов.

Скучные подробности возведения криптосарайчика мы опустим, поскольку балки, перекрытия и металлические решётки интересны далеко не всем нашим читателям. Из любопытного отметим, что CryptoLeo планирует разместить там несколько больших ферм, но точное количество он пока и сам не знает, ведь всё будет зависеть от многих факторов. Уже сейчас ясно, что часть электричества будет поступать напрямую от солнечной батареи, которая разместится на крыше. Автор ролика отмечает, что он выбрал правильное расположение сарайчика, что позволяет ему как можно дольше оставаться под прямыми солнечными лучами. Всего планируется разместить панели на 6 кВт, а общее потребление не превысит 20 кВт, хотя в реальности этого будет даже много.

По периметру будут установлены камеры, к сараю обеспечится подвод скоростного интернета, а внутрь попасть стороннему человеку окажется просто невозможно. Вентиляционные отверстия закроют плотной решёткой, хотя всё это кажется слегка сомнительным предприятием. Подумайте сами, места внутри мало, отверстий для отвода воздуха явно недостаточно, а пожарная безопасность окажется на низком уровне. Возможно, если сам блогер живёт в соседнем доме, то всё это не так важно в случае, если это действительно загородное строение, то стоило бы в первую очередь побеспокоиться об увеличении площади. Кто мешал построить домик 6х6 метров, ведь размер самого участка это позволял?

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