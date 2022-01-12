Процессор принадлежит к новому поколению на архитектуре Alder Lake

Линейка процессоров Alder Lake стала настоящим подарком для тех, кто любит синтетические тесты. Только вдумайтесь, в некоторых задачах Core i9-12900K может с лёгкостью обходить более дорогой Ryzen 9 5950Х, а вот в реальности разница между ними либо отсутствует, либо оказывается минимальной. Особенно всё это заметно в случае, если вместо нового поколения оперативной памяти DDR5 вы установите DDR4. Спорить о подобных мелочах можно долго, а в результате победителя не будет, ведь немалое влияние оказывают те или иные условия тестирования.

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Сегодня мы не будем выяснять, кто выпускает более скоростные процессоры, ведь есть интересные новости, которые понравятся любителям синтетики. Итак, в руки к энтузиастам попал новый процессор Celeron G6900. Это 2-ядерный камень, полностью лишённый функции многопоточности. Он стоит 42 доллара и может разгоняться до 3.4 ГГц, получив скромные показатели TDP 46 Вт. Может показаться, что перед нами явный аутсайдер, но в реальности это не так, особенно, если правильно использовать условия тестирования.

Ультрабюджетный камень был установлен на материнскую плату ASRock Z690M Phantom Gaming 4. Вы ведь помните о том, что все продукты текущего поколения этой компании получили технологию Base Frequency Boost? Благодаря этому удалось выжать из Celeron G6900 немалые 4.4 ГГц путём повышения тактовой частоты за счёт поднятия потолка мощности. В качестве оперативной памяти использовались 16 Гб DDR4.

Как оказалось, столь странная система оказалась быстрее флагмана Intel 10-го поколения – Core i9-10900K, работающего на тактовой частоте 5.3 ГГц. Важно уточнить, что преимущество заметно исключительно в одноядерных тестах Geekbench, тогда как многоядерных бюджетник не способен даже приблизиться ни к одному современному процессору. В результате на счету Celeron G6900: 1408 и 2610 баллов в одноядерных и многоядерных задачах. Core i9-10900K может предложить гораздо более скромные 1393 балла.

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К сожалению, у нас нет реальных игровых тестов. Скорее всего, 10-ядерник с лёгкостью бы обошёл бюджетный Celeron G6900 с большим запасом. Стоит отметить, что недорогие процессоры покупают вместе с аналогичными по стоимости материнскими платами, поэтому эксперимент может быть интересен исключительно с теоретической точки зрения. Ну а на практике мало кто захочет покупать дорогую ASRock Z690M Phantom Gaming 4 под скромный 2-ядерный Celeron G6900.