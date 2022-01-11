Нет никаких сомнений, что Intel удалось выпустить одну из самых удачных серий процессоров за всю историю. На самом деле мы не получили даже 50% прироста производительности по сравнению с 10-м поколением, но в данном случае речь о прорыве, который на фоне соперничества с AMD позволил не только доказать свою состоятельность, но и вырваться вперёд по многим показателям. Не обошлось без досадных оплошностей, когда из-за программных особенностей Denuvo какое-то время были сложности с запуском игр, но неприятный эпизод завершился, а впереди огромные перспективы и отличные продажи.
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Кроме того, не обошлось без огромной ложки дёгтя в бочке мёда под названием дефицит оперативной памяти DDR5. Мало того, новое поколение ОЗУ оказалось гораздо дороже предыдущего, а значит этот момент нужно учитывать при планировании бюджета при покупке компьютера. Отметим, что часто профессиональные обзорщики действуют следующим образом: берут Ryzen 5 5600X и прогоняют его на ОЗУ DDR4, а после собирают систему на Core i5 12400F с дорогущей материнской платой и оперативной памятью DDR5. И где тут экономия? Сегодня мы разберёмся, насколько медленнее Core i5 12400F с двумя разными линейками памяти, а помогут нам в этом ребята с канала Testing Games. Тесты проводились в рабочем разрешении 1080р, а в качестве видеокарты была выбрана мощная GeForce RTX 3080.
Стоит признать, что разница между DDR4 и DDR5 есть, но она не настолько критическая, как принято считать. Именно поэтому, если вы собираете систему для себя, то можно ограничиться менее дорогой и дефицитной DDR4. Но нельзя не заметить, что именно эта разница позволяет приблизиться к более дорогостоящему процессору Ryzen 5 5600X. Это может быть важно для блогеров, занимающихся тестами или для энтузиастов, в то время как для обычных пользователей разница будет незаметной.
Если вы не собираетесь считать fps в каждой игре, то смело берите комплект на DDR4. Приходится констатировать, что более новая оперативная память пока не обеспечивает ожидаемого прироста производительности. Стоит также учитывать, что тесты проводились с видеокартой GeForce RTX 3080. В случае использования GeForce GTX 1050 Ti вы бы вообще не заметили разницы, а ведь у владельцев Core i5 12400F чаще всего стоит именно такая видеокарта (или чуть побыстрее).
Что до противостояния с Ryzen 5 5600X, то здесь нужно понять одну простую истину: Core i5 12400F более чем на 100 долларов дешевле, а значит значительно выгоднее при сборке компьютера с нуля. Если у вас уже есть материнская плата на АМ4, то проще потратить 300+ долларов на Ryzen 5 5600X, который тут же переведёт вас в высшую лигу с минимальными затратами.