Есть ли смысл переплаты за новую оперативную память стандарта DDR5, или стоит собрать компьютер на DDR4? Давайте разбираться

Нет никаких сомнений, что Intel удалось выпустить одну из самых удачных серий процессоров за всю историю. На самом деле мы не получили даже 50% прироста производительности по сравнению с 10-м поколением, но в данном случае речь о прорыве, который на фоне соперничества с AMD позволил не только доказать свою состоятельность, но и вырваться вперёд по многим показателям. Не обошлось без досадных оплошностей, когда из-за программных особенностей Denuvo какое-то время были сложности с запуском игр, но неприятный эпизод завершился, а впереди огромные перспективы и отличные продажи.

реклама

Кроме того, не обошлось без огромной ложки дёгтя в бочке мёда под названием дефицит оперативной памяти DDR5. Мало того, новое поколение ОЗУ оказалось гораздо дороже предыдущего, а значит этот момент нужно учитывать при планировании бюджета при покупке компьютера. Отметим, что часто профессиональные обзорщики действуют следующим образом: берут Ryzen 5 5600X и прогоняют его на ОЗУ DDR4, а после собирают систему на Core i5 12400F с дорогущей материнской платой и оперативной памятью DDR5. И где тут экономия? Сегодня мы разберёмся, насколько медленнее Core i5 12400F с двумя разными линейками памяти, а помогут нам в этом ребята с канала Testing Games. Тесты проводились в рабочем разрешении 1080р, а в качестве видеокарты была выбрана мощная GeForce RTX 3080.

Стоит признать, что разница между DDR4 и DDR5 есть, но она не настолько критическая, как принято считать. Именно поэтому, если вы собираете систему для себя, то можно ограничиться менее дорогой и дефицитной DDR4. Но нельзя не заметить, что именно эта разница позволяет приблизиться к более дорогостоящему процессору Ryzen 5 5600X. Это может быть важно для блогеров, занимающихся тестами или для энтузиастов, в то время как для обычных пользователей разница будет незаметной.

Если вы не собираетесь считать fps в каждой игре, то смело берите комплект на DDR4. Приходится констатировать, что более новая оперативная память пока не обеспечивает ожидаемого прироста производительности. Стоит также учитывать, что тесты проводились с видеокартой GeForce RTX 3080. В случае использования GeForce GTX 1050 Ti вы бы вообще не заметили разницы, а ведь у владельцев Core i5 12400F чаще всего стоит именно такая видеокарта (или чуть побыстрее).

Что до противостояния с Ryzen 5 5600X, то здесь нужно понять одну простую истину: Core i5 12400F более чем на 100 долларов дешевле, а значит значительно выгоднее при сборке компьютера с нуля. Если у вас уже есть материнская плата на АМ4, то проще потратить 300+ долларов на Ryzen 5 5600X, который тут же переведёт вас в высшую лигу с минимальными затратами.

анонсы и реклама 3060 Ti Gigabyte подешевела на порядок 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р



