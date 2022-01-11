Речь идёт о технологии Base Frequency Boost

Intel или AMD? Кто по вашему мнению делает процессоры лучше? Отметим, что на этих двух предложениях можно было бы остановиться, доверив нашим читателям отстаивать ту или иную позицию, приводя факты или опровергая чужие заявления при помощи культурной интеллектуальной риторики. Только не сегодня, ведь у нас есть любопытные новости.

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И всё же, у каждой из компаний есть сильные и слабые стороны. Например, благодаря высоким тактовым частотам Intel чаще всего побеждает в играх. А вот у AMD больше ядер, что позволяет вырываться вперёд в сложных рабочих задачах. Какое-то время назад красные предлагали лучшее соотношение цены и производительности, но сегодня по этому показателю с огромным отрывом впереди синие. Но есть одна характеристика, которая часто приводится фанатами Лизы Су в качестве ключевой, доказывая победу AMD и жадность Intel. Речь идёт о возможности разгона. Всё дело в том, что вы можете купить бюджетный Ryzen 3 3100 вместе с материнской платой А520, а после без проблем поднять тактовую частоту процессора и поэкспериментировать с памятью. В то же время у Intel всё гораздо сложнее.

Если вы хотите стать оверклокером, то придётся смотреть в сторону дорогостоящих процессоров с разблокированным множителем и материнскую плату на флагманском чипсете. Проще говоря, билет в мир разгона для покупателей продукции Intel значительно дороже. Часто фанаты синей команды уверяют, что разгон им не нужен от слова совсем. Может быть, они и правы, но не использовать возможность и не иметь её – это десять разных вещей.

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Судя по всему, ASRock решила исправить досадное упущение, ведь все материнские платы 600-й серии получат возможность разгона процессоров с заблокированным множителем Alder Lake. Что любопытно, речь идёт не только о довольно не дешёвом чипсете H670, но и о В660, а также ультрабюджетном H610. Под технологией разгона имеется в виду поддержка функции Base Frequency Boost, позволяющей достигать максимальных штатных тактовых частот на протяжение длительного времени. Именно так, поднять тактовую частоту выше заданной вам не удастся, а вот получить более мощный камень, вполне реально. Нужно понимать, что придётся смириться с более высоким энергопотреблением, а на некоторых моделях стоит задуматься о замене штатного кулера, который явно не предназначен для подобных экспериментов. Это явный шаг вперёд, который наряду с возможностью разгона оперативной памяти открывает множество возможностей без переплаты.