Ожидается, что линейка Raptor Lake поступит в продажу во второй половине 2022 года

Несколько дней назад Intel расширила линейку Alder Lake, представив бюджетную серию Core i3 и процессоры с заблокированным множителем. Кроме того, были анонсированы камни без графического чипа, позволяющие потенциальным покупателям сэкономить 20-30 долларов. Наши читатели могли ознакомиться с отличными показателями Core i5-12400, который в играх предлагает аналогичную производительность с более дорогостоящим Ryzen 5 5600X. Также рекорды скорости продемонстрировал Core i3-12100F. Это сверхбюджетный 4-ядерный процессор, который на стоковом кулере умудрился занять первое место по уровню производительности, обойдя конкурентов, разогнанных под жидким азотом.

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Кажется, что весь 2022 год Intel будет почивать на лаврах, наслаждаясь преимуществами новой архитектуры. Что же, на самом деле руководство компании решило атаковать AMD, продолжая выпускать новые серии процессоров согласно ранее озвученному графику. Вчера в сети был обнаружен один из первых инженерных процессоров Raptor Lake. Он принадлежит к 13-му поколению Intel и должен упрочить положение синих, поскольку ожидается переход на более продвинутый технологический процесс 7-нм. Эксперты полагают, что перед нами флагманский Core i9-13900K, который позволяет сделать выводы о том, в каком направлении планирует развиваться Intel.

В первую очередь заметно увеличенное количество потоков и ядер. Так, Core i9-13900K сможет предложить те же 8 больших ядер, а вот число малых ядер вырастет до 16-ти. Получается, что перед нами 24 ядра и 32 потока. Если вы не помните, то Core i9-12900K содержит 16 ядер и 24 потока. Поскольку увеличение происходит исключительно за счёт энергоэффективных ядер, то можно предположить, что Intel планирует сделать их более значимыми в будущем, поскольку сегодня в реальных задачах они оказывают минимальное влияние на производительность процессора.

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Поскольку перед нами ранний инженерный вариант, то тактовая частота была зафиксирована на скромных 1.8 ГГц. Предположительно, процессоры Raptor Lake поступят в продажу во второй половине 2022 года. В утечке сказано, что они будут лишены поддержки AVX-512. Напомним, недавно Intel отключила данную технологию и на поколении Alder Lake. Это значит, что компания хочет оставить функцию для более дорогостоящих процессоров, в то время как пользовательские камни окажутся лишены определённых преимуществ AVX-512.