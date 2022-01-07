В российской рознице Ryzen 5 5600X стоит 350 долларов и конкурирует с более скоростным Core i5 12600KF

Ryzen 5 5600X стал одним из самых продаваемых и востребованных процессоров 2021 года. Нужно учитывать, что AMD сознательно пошла на повышение стоимости данного процессора на 50 долларов. Мало того, мы так и не увидели менее дорогих моделей, а значит всё это время Лиза Су и компания получали сверхприбыль. Стоит признать, что Ryzen 5 5600X действительно полностью соответствует понятию игрового процессора. Он обеспечивает отличные показатели во всех играх и способен раскрыть любую видеокарту. Скорее всего, если у вас есть 200 000 рублей на GeForce RTX 3080, то вы предпочтёте процессор помощнее, но это уже детали и личный выбор каждого геймера.

реклама

4 января были анонсированы десятки процессоров серии Alder Lake-S, среди которых особняком стоит Core i5-12400. Это 6-ядерный камушек, который обладает огромным потенциалом и уже не раз доказывал свою производительность в противостоянии с более дорогостоящими процессорами. Всё это прекрасно, вот только мы ещё не видели тестов, сделанных обычными блогерами, которые не ангажированы одной из конкурирующих компаний и стараются представить максимально прозрачные результаты. Сегодня именно такое тестирование мы с вами и рассмотрим. В качестве противника был выбран Ryzen 5 5600X. Увы, но ничего дешевле 300 долларов у AMD не нашлось. Тесты проведены командой Benchmark, а итоговые данные представлены в таблице ниже.

Для получения максимально достоверных показателей тестирование проводилось в разрешении 1080р, а в качестве видеокарты использовалась мощная GeForce RTX 3090. Кроме того, обе сборки работали с идентичной памятью DDR4-3600. Как видите, разница между процессорами всё же есть, но как бы вы не хотели, заметить её невооружённым взглядом у вас не получится. Среднее по всем восьми играм 134 против 130 fps в пользу Core i5-12400. Получается, что у нас паритет? Как бы не так!

Ryzen 5 5600X в российской рознице стоит 25 990 рублей, в то время как рекомендованная цена на Core i5-12400 стартует с 200 долларов. Может показаться, что российские продавцы захотят поднять цены, вот только уже сегодня на прилавке лежит Core i5 12600KF за те же 25 990 рублей. Мы даже не станем напоминать о том, насколько последний быстрее Ryzen 5 5600X. Мало того, есть ещё и версия Core i5-12400F, которая получила рекомендованные 180 долларов.

О чём думает Лиза Су, неясно. Неужели она ждёт обрушения продаж и полного краха, как это случилось на рынке видеокарт? Увы, но пока мы ничего не слышали о том, что AMD готовит какие-то скидки.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р



