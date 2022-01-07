Казахстан штормит, а добыча Биткоинов любит тишину

В первые дни 2022 года хешрейт сети Биткоина побил новый рекорд. Казалось, что ещё немного и курс цифрового золота вернётся к росту, что позволит увеличить доходность майнинга. Увы, предугадать начал массовых протестов в Казахстане не мог никто. Неясно, поделились ли ребята из американского Госдепа с кем-то своими планами, но мы об этом точно не узнаем. Похоже, цветная революция в стране завершилась, хотя не обошлось без жертв. В данном случае речь не только о людях, но и об экономических последствиях. Сегодня мы уже могли убедиться в том, что неудавшаяся революция привела к падению на рынке криптовалют, но в данном материале нас интересуют последствия, о чём и поговорим.

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Точно подсчитать процент хешрейта, который генерирует Казахстан, сложно. Предположительно, цифра варьируется от 18 до 20%. Таким образом майнеры из этой страны находятся на втором месте, разместившись ниже США и на одну строчку выше России. Кто-то говорит о том, что массовое отключение интернета приведёт к уходу из Казахстана основных игроков. Вполне возможно, что так и случится, ведь в последнее время правительство и так пыталось ограничить майнеров, требуя с них больше денег за электричество и снижая им суточные нормы. Не исключено, что ограничения в доступе к интернету станут последней каплей. И здесь самое время подумать о том, куда же перетекут эти 20% хешрейта.

В первую очередь майнеры могут поехать в США. Там относительно стабильное законодательство, а громких высказываний о полном запрете криптовалют никто не выдвигает. Есть вопросы по налогам, но рано или поздно отдавать часть денег государству майнерам придётся, поэтому для долговременных вложений это не основная проблема. Не менее важно получить доступ к развитой инфраструктуре и дешёвому электричеству. Таким образом США идеально подходит для миграции, а значит в ближайшие месяцы может сосредоточить у себя 50% всего хешрейта Биткоинов.

Какая-то часть, вне всякого сомнения, переедет в Россию. Здесь всё просто: очень дешёвая энергия и не нужно далеко везти железо. Не исключено, что в качестве наиболее подходящего места будет выбрана Иркутская область. Там уже сосредоточено множество ферм, но местные власти пытаются заставить майнеров платить по промышленному тарифу. Вы удивитесь, но это всего 3.6 рубля, поэтому фермеры охотно идут на сделку, поскольку в центральных регионах тарифы в разы выше.

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Непонятно, насколько для государства выгодно производить больше электричества, но пока ждать от майнеров прямых экономических вливаний не приходится. Монеты они предпочитают хранить на холодных кошельках, а дорогие виллы и яхты радуют исключительно европейских налоговиков.