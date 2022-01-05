Теоретически, тактовая частота самого быстрого ядра будет ещё выше

Intel расширяет линейку процессоров Alder Lake-S. Вот-вот в продажу поступят камни без разблокированного множителя, а следом за ними менее дорогие и даже бюджетные материнские платы. Всё это должно пошатнуть позиции AMD, поскольку именно красные стали триггером революционных разработок инженеров Intel, о которых нам ещё только предстоит узнать. Вчера был анонсирован новый процессор Core i9-12900KS. Казалось бы, против кого может быть выставлен такой процессор, если даже Core i9-12900К быстрее Ryzen 9 5950Х в играх и многих рабочих задачах. Что же, сегодня мы знаем на эту тему гораздо больше, поэтому есть смысл как следует обсудить происходящее.

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В первую очередь Intel стоит беспокоиться из-за выхода Ryzen 7 5800X3D. Это новое слово в процессоростроении, которое этой весной прозвучит максимально громко. Почитайте об этом в нашем материале. Но на самом деле Intel пытается предугадать действия AMD, ведь во второй половине 2022 года в продажу поступит новой поколение настольных процессоров Ryzen 7000 Raphael, созданное на архитектуре Zen 4 по 5-нм техпроцессу. Всё это вплоть до нового сокета АМ5 нам было известно давно, как и то, что камни должны были выйти на рынок осенью 2021 году. Полупроводниковый кризис расставил свои приоритеты, что привело к масштабному переносу длиной в год.

Судя по той информации, что нам дала Лиза Су, флагманский Ryzen 9 7950Х (предполагаемое название) уже находится на руках у ребят из AMD. В подтверждение этому можно привести открытую демонстрацию, в рамках который неизвестный камень работал на тактовой частоте 5 ГГц на всех ядрах. Это официальные данные, полученные от самой Лизы Су, поэтому мы не будем сомневаться в услышанном. Что странно, вместо флагманской Radeon RX 6900 ХТ в системы была установлена видеокарта Geforce RTX 3080. На дисплее показывали ролик из игры Halo Infinite в разрешении 1080p.

Отметим, что начиная с седьмого поколения процессоров Ryzen все процессоры будут содержать встроенную графику. Важно, что это будет не Vega, основательно набившая нам оскомину, а RDNA2. Также напомним, что где-то в 2022 году в продажу поступит следующее поколение гибридных процессоров Rembrandt, которое получит мощную графику RDNA2 и сможет предложить производительность в играх на небывалый до этого уровень. Самым скоростным окажется 8-ядерный Ryzen 9 6980HX, тактовая частота которого будет доходить до 5 ГГц. Опробовать эту мощь первыми удастся покупателям ноутбуков.

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