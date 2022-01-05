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Лиза Су представила самый быстрый игровой процессор Ryzen 7 5800X3D из новой линейки 3D V-Cache
Одновременно с этим AMD фактически признала, что Ryzen 9 5950Х уступает Core i9-12900К в играх
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Судя по всему, инженеры AMD ещё летом получили доступ к процессорам Alder Lake-S, поскольку начали готовить ответ задолго до их официального появления в продаже. Сегодня самым быстрым игровым камнем является Core i9-12900К. Поспорить с данным утверждением можно, но придётся брать медленную память и ставить процессор Intel в невыгодное положение по сравнению с Ryzen 9 5950Х. К слову, даже после этого сравнение будет явно не в пользу последнего, ведь он не предназначается для геймеров и стоит на 200 долларов дороже своего прямого конкурента. Что и говорить, если даже бюджетный Core i5-12400 обходит Core i9-11900K в играх, доказывая превосходство новой архитектуры.

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Как вы поняли, Лиза Су осознавала надвигающиеся сложности, как знала и о том, что первые месяцы в продаже будут находиться всего несколько дорогостоящих процессоров Intel и флагманские материнские платы для избранных. Именно поэтому у AMD было время на разработку новой линейки, которая позволит обойти синих именно в игровых дисциплинах. Судя по всему, в график инженеры под руководством Лизы Су всё же не уложились, ведь линейка 3D V-Cache появится не раньше весны текущего года. И всё же, уже сегодня можно рассмотреть самый быстрый игровой процессор на рынке, существующий пока только в инженерном варианте – 8-ядерный Ryzen 7 5800X3D.

Представители AMD намекнули, что Ryzen 7 5800X3D не станет первым и последним представителем серии 3D V-Cache, но пока о других представителях линейки ничего не известно. Ключевой характеристикой новинки является огромное количество кэш-памяти. А именно: 64 Мб 3D V-Cache и 32 Мб 2D Cache (всего 96 Мб). При этом в будущем могут появиться процессоры с 512 Мб 3D V-Cache третьего уровня за счёт увеличения количества стеков V-Cache до восьми. Ryzen 7 5800X3D сможет разгоняться до 4.5 ГГц и будет поддерживать чипсеты AMD текущего поколения на сокете АМ4. Это значит, что все современные материнские платы (400-я и 500-я серия) подходят для установки скоростного процессора.

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Ознакомиться с показателями Ryzen 7 5800X3D можно на официальном слайде. Как видите, в большинстве игр он оказывается быстрее Core i9-12900К на 10%, а где-то и на 20%. Как всё это будет на самом деле, нам ещё только предстоит выяснить. Кстати, вчера AMD официально признала, что процессор Ryzen 9 5950Х действительно уступает Core i9-12900К в играх. Обратите внимание на ещё один слайд, расположенный выше.

#процессоры #core i9-12900к #ryzen 7 5800x3d
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