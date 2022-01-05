Майнер купил малоизвестную видеокарту AMD BC-160 за 120 000 рублей и протестировал её в Эфире

Когда Лиза Су говорит о том, что основная часть видеокарт производства AMD достаётся геймерам, то мы тут же предлагаем ей отправиться в статистику Steam. Такие походы не только вскрывают проблемы внутри компании, но и позволяют понять, что сегодня красные видеокарты либо выпускаются крайне малыми тиражами, либо почти полностью уходят на фермы. Вполне возможно, что действуют сразу два фактора, но это не так важно. AMD давно и последовательно выпускает видеокарты для майнеров, подтверждением чему может служить BC-160, которая появилась на рынке более полугода назад. Несколько дней назад одну такую карточку получил ваш любимый Серёга Солёный, поэтому мы изучим, что собой представляет данная модель, и можно с её помощью заработать.

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Начнём с фактов, после непродолжительного изучения выяснилось, что за названием BC-160 скрывается видеокарта Radeon PRO V520. Почитать о неё можно здесь, но мы не будем вас томить длительными рассказами, ведь в реальности это слегка урезанная Vega 56. Ну или почти, ведь последняя выпускалась в рамках другого технологического процесса, в то время как Radeon PRO V520 получила архитектуру RDNA и 7-нм техпроцесс.

Никаких видеовыходов обнаружить не удалось, а сама BC-160 оказалась довольно капризной. Она отказывалась следовать привычным действиям, позволяющим снизить потребление и повысить тактовые частоты. В итоге Солёный смог получить скромные 72 MH/s. В будущем он планирует отдать карту профессионалам, в надежде, что ребята выжмут из неё более высокие показатели. Если вы интересуетесь альткоинами, то можете изучить результат работы BC-160 во время добычи и других криптовалют. Как выяснилось, наиболее эффективна данная видеокарта именно в Эфире, принося своему владельцу чуть более 4 долларов в сутки, что превращается в 125 долларов в месяц. При этом стоит такое чудо техники 120 000.

Очевидно, что покупать майнерские видеокарты за полгода до перехода на Proof-of-Stake – глупо. Вы не сможете продать видеокарту геймерам, не сможете играть на ней самостоятельно, а значит придётся продолжать копать, либо терять большую часть цены на перепродаже. Предприятие кажется сомнительным, хотя у владельцев больших ферм свои резоны. Многие полагают, что переход на Ethereum 2.0 не будет быстрым. Майнерам дадут время, за которое они смогут плавно вывести видеокарты, а значит отбить вложения в BC-160 всё же реально.

Посмотреть эффективность видеокарты BC-160 можно по ссылке. Данные составлены автором ролика, поэтому все вопросы оставляйте в комментариях к ролику, а не к данному материалу.

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