Разбираемся, что происходило на рынке видеокарт в декабре по данным статистики Steam

Новый год традиционно считается временем больших подарков. Люди радуют друг друга в соответствие со своим экономическим положением, не забывая и о себе. Производители ноутбуков, видеокарт, смартфонов и другой полупроводниковой продукции ещё в октябре начинают затаривать склады, чтобы в канун рождества и Нового года не испытывать недостатка в готовой продукции. Как вы понимаете, мы живём в странное время, когда по миру бушует пандемия, но многие из людей усиленно делают вид, что миллионы смертей – это случайность, а коронавируса просто нет. Одновременно с этим можно отметить нарастающий кризис в мировой экономике, когда инфляция буквально захлёстывает десятки богатых стран.

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Всё это и многое другое привело к тому, что отдельные группы товаров вызывают у покупателей небывалый интерес. В первую очередь речь и видеокартах, ведь в 2021 году мы ко всему вышеперечисленному столкнулись с бумом майнинга. Сегодня мы посмотрим, какие видеокарты продавались в последний месяц 2021 года, и какие выводы из этого можно сделать. На первом месте GeForce RTX 3060. За 10 месяцев с момента выхода один из самых перспективных графических чипов умудрился набрать всего 1.87% рыночной доли, при этом только за последний месяц эта цифра увеличилась на половину процента. Полная катастрофа для всей маркетинговой машины NVIDIA. Такими темпами игры скоро вообще перестанут выпускать.

Старушка GeForce RTX 2060 на втором месте. В российских магазинах данная карта стоит больше 1000 долларов и вызывает интерес исключительно у майнеров. В Европе отдельные модели можно купить за 500 долларов, что позволяет геймерам получить доступ к трассировке лучей по относительно небольшой стоимости. Неожиданно много GeForce GTX 1060. Скорее всего у нас масштабная майнерская распродажа, когда несколько крупных ферм избавились от устаревших моделей с низким хешрейтом.

Вы вообще видите в списке дискретную видеокарту производства AMD? Куда пропали геймерские Radeon RX 6600/ХТ, неужели все они стали жертвами майнеров, аможет быть всё дело в том, что таких видеокарт выпускает так мало, что они не способны повлиять на показатели в Steam? Гадать бесполезно. Очевидно, что Лиза Су слила рынок видеокарт, а приход Intel только усугубит проблему. Возможно, нам стоит ждать хоть какого-то улучшения ситуации к концу 2022 года. Но это только при условии, что к этому моменту наступит улучшение поставок и решение проблемы дефицита полупроводников.

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Обратите внимание на два скриншота выше. В первом случае данные на конец ноября, в то время как второй отражает показатели на конец декабря. Получается, что за короткий промежуток времени AMD лишилась 1% рыночной доли.