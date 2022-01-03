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Видеокарта Intel Arc A380 оказалась в 2 раза медленнее Radeon RX 6600 в тестах SiSoftware
Первые тесты видеокарты Intel Arc A380 продемонстрировали разочаровывающую производительность
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Многие эксперты надеются на то, что появление видеокарт Intel приведёт к позитивным изменениям. Теоретически, увеличится количество доступных графических чипов, что позволит хоть немного решить проблему дефицита. Если повезёт, то Intel сможет поставить много видеокарт, что улучшит положение с ценами, ведь увеличение количества продукции всегда ведёт к падению стоимости на эту самую продукцию. Ну и не стоит забывать о старой доброй конкуренции. Очевидно, что ни NVIDIA, ни AMD не захотят сидеть сложа руки в тот момент, когда Intel будет штурмовать рынок видеокарт.

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Поскольку это всего лишь аналитика, то доверять ей стоит с большой долей сомнения. Вполне возможно, что конкурент из Intel будет не очень эффективен, ведь недавно просочились первые тесты бюджетного графического чипа Arc Alchemist A380, который не просто не впечатляет, но скорее даже разочаровывает. Но обо всём по порядку. Данный GPU представляет собой бюджетный вариант, оснащённый 6 Гб видеопамяти, работающими на шине 96 бит. Вполне вероятно, что в продажу поступит несколько моделей со 192-битной шиной. Гадать о том, какой из графических чипов прошёл тестирование, мы не будем, а просто перейдём к результатам.

Как видите, в SiSoftware ещё не вышедшая модель выдаёт в среднем около 2870 Mpix/s, что делает её немного медленнее GeForce RTX 3050 Ti (речь о графическом чипе для ноутбуков, поскольку настольная видеокарта с таким названием пока не поступала в продажу). В качестве информации для размышления даны результаты Radeon RX 6600. В данном случае последняя оказалась в 2 раза быстрее надежды бюджетных геймеров от Intel. При этом тактовые частоты были явно на стороне Arc A380, поэтому даже не хочется сравнивать с разогнанной с завода Radeon RX 6600.

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Эксперты отмечают, что перед нами первое тестирование, поэтому ставить крест на видеокарте Intel преждевременно. Вполне возможно, что дело в драйверах, которые пока сыроваты. А может это один из первых инженерных экземпляров, поэтому команда разработчиков просто не решилась выжимать из графического чипа максимум. Как бы там ни было, правду мы узнаем очень нескоро, ведь, согласно некоторым прогнозам, флагманы Intel поступят на прилавки магазинов в марте, а середняки и бюджетные видеокарты задержатся до лета или даже позднее. Мы бы не стали гадать, ведь полупроводниковый кризис всё ещё бушует, а дефицит мощностей TSMC огромен.

#видеокарта #radeon rx 6600 #intel arc a380
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