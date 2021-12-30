Изучаем инсайдерские утечки, представленные на сайте Videocardz

Вчера наши читатели могли ознакомиться с оптимистичным взглядом на проблему дефицита видеокарт. Согласно прогнозам, решающую роль в увеличении количества графических чипов на рынке окажут несколько факторов, а все они приведут к тому, что видеокарты подешевеют уже к лету. Первыми в продажу поступят ноутбуки на основе процессоров Rembrandt Ryzen 6000, которые будут включать мощный графический интегрированный чип, что позволит играть во все игры без необходимости покупки дискретной видеокарты. Следом подтянется NVIDIA со своей GeForce RTX 3050. На эту видеокарту возлагаются большие надежды как с точки зрения снижения средней цены, так и повышения производительности в нижнем ценовом сегменте.

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Чуть позднее прибудут Radeon RX 6500 ХТ, но точных данных о том, когда мы увидим в магазинах настольную версию данного графического чипа, пока нет. Но самые большие надежды возлагаются на серию Arc Alchemist. Многие эксперты верят, что Intel готовит массовую экспансию на рынок, а значит сможет выровнять ситуацию, увеличив предложение и снизив цены. Согласно предварительным данным, которые ранее публиковали представители Intel, первые дискретные видеокарты должны появится в 1 квартале. Сегодня у инсайдеров есть информация, которая способна расстроить наших читателей.

Предполагается, что выход видеокарт состоится только в марте 2022 года, но и это далеко не всё. Дело в том, что мы ждали снижения дефицита, а не появление ещё одного флагмана за 1000 долларов. Увы, у руководства Intel есть на этот счёт своё мнение. Сообщается, что первыми в продажу поступит самая мощная модель Arc A780, производительность которой окажется на уровне GeForce RTX 3070 Ti. Она получит до 16 Гб видеопамяти. Одновременно может быть выпущено сразу 3 модели с разным количеством памяти и другими характеристиками, влияющими на быстродействие.

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Со своей стороны предлагаем вам дождаться презентации Intel на CES 2022. Вполне возможно, что там мы не получим всех исчерпывающих ответов, а народные видеокарты Arc Alchemist появятся не раньше лета, а значит, как минимум полгода придётся мириться с засильем майнеров и перекупщиков. Также стоит помнить, что именно на 2022 года намечен переход Эфира на Proof-of-Stake (PoS). Эта информация не может не радовать хотя бы потому, что сотни тысяч геймеров получать возможность играть, а студии развиваться, ведь в последнее время мы стали свидетелями деградации, когда графика не радует, а многие разработчики переносят свои проекты, ожидая возвращения видеокарт к нормальным ценам.