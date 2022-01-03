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В магазине GOG стартовала бесплатная раздача дополнительного контента для фанатов The Witcher
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Если вы ещё помните Cyberpunk 2077, то явно не питаете к нему тёплых чувств. Спустя год игра продолжает пестрить багами и способна замедлять даже самые скоростные видеокарты за сотни тысяч рублей. Разработчики предпочитают отмалчиваться, уверяя нас в том, что где-то в 2022 году мы получим улучшенную версию. Подробностей на этот счёт почти нет, если не считать небольшой утечки, согласно которой обновление получит название Cyberpunk 2077: Samurai Edition, где и будет приоткрыта завеса тайны над первыми дополнениями.

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На этом фоне сделать хоть что-то пытаются энтузиасты. Они создают многочисленные модификации, возвращая утерянные объекты и исправляя проблемную графику. У кого-то получилось решить баги с наложением текстур, другие интегрируют трассировку лучей с отражениями и поддержкой высокого разрешения 4К. Всё это далеко от совершенства, а многие геймеры давно потеряли надежду поиграть в тот Cyberpunk 2077, который нам обещала CD Projekt RED.

Кстати, у польской студии не всё так плохо, ведь после выхода второго сезона сериала «Ведьмак» одноимённая игра вернулась в недельный топ магазина Steam и неплохо продаётся. Судя по всему, именно поэтому поляки решили порадовать фанатов подарочной коллекцией The Witcher Goodies Collection. Список можно посмотреть по ссылке. Там есть музыкальные записи, книги, зарисовки и ролики, в которых рассказывается о процессе разработки серии игр The Witcher.

Торопитесь, ведь раздача вскоре закончится. Уже 5 января в 5 вечера по московскому времени сборник снова станет платным. Кстати, там есть запись концерта The Video Game Show, а также несколько наборов карт для знаменитого «Гвинта». Словом, если вы являетесь фантом Геральта, то мы бы вам рекомендовали нажать несколько кнопок, скачав бесплатный пакет.

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В рамках новогодних скидок также доступен Cyberpunk 2077 за 15 долларов и Ведьмак 3 за 4 доллара. Напомним, магазин GOG интересен тем, что все проекты там идут без навязчивой Denuvo, которая замедляет компьютер и вызывает даже проблемы с запуском на новых процессорах Intel.

#ведьмак #раздача
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