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1 января Биткоин начал с падения, а эксперты РБК ожидают снижения курса до 42 000 долларов
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В последние дни 2021 года мы видели несколько прогнозов относительно того, какое будущее ожидает Биткоин в 2022. В первую очередь настораживает давление на рынок со стороны первых инвесторов. Несколько из несгибаемых фанатов цифрового золота вывели свои монеты в фиат в декабре, что свидетельствует о падении доверия к криптовалютам. Не менее тревожно выглядят заявления экспертов, вещающих о приближении криптовалютной зимы. Аналитики полагают, что Киты не допустят подобного развития событий, ведь в руках крупных держателей Биткоинов сосредоточены миллиарды долларов, а значит они способны закрыть десятки тысяч ордеров на продажу, что непременно остановит падение курса. И всё же, Киты – тоже люди, а значит в какой-то момент и они могут поддаться панике.

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Многие трейдеры и крупные держатели считают сильное падение курса Биткоина прекрасным шансом для покупки криптовалюты. Долгое время эта тактика срабатывала, ведь за снижением стоимости всегда наступал рост, а значит можно было купить за 40 – продать за 50, купить за 45 – продать за 60. В реальности всё сложнее, но это не так важно, ведь сегодня всё больше экспертов констатируют прямо противоположное поведение инвесторов. Так, если раньше многие люди перед Новым годом сливали денежные знаки, то в этот раз немалая часть фанатов криптовалют решили придержать побольше наличности. В качестве главных причин называется высокая инфляция в США и нежелание ФРС и дальше печатать триллионы долларов. Всё это отразится на покупательской способности граждан США, которые предпочтут купить предметы первой необходимости вместо виртуальных фантиков.

Ну а мы взглянем на курс Биткоина на утро 1 января. Как видите, цифровое золото просело ниже 47 тысяч долларов и продолжает терять в цене. Если вы были в числе оптимистов, ожидающих возвращения криптовалют к высоким отметкам, то пока вам придётся повременить с ожиданиями.

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Аналитики уверены, что в первую неделю Биткоин будет стабильно дешеветь. Стоимость цифрового золота может опуститься до 42 000 долларов, но каких-то радикальных падений не случится. Предпосылок для роста нет, а ключевые игроки не планируют делать громких заявлений. Возможно, трудностей стоит ожидать бирже Binance. Руководство наотрез отказывается превращаться в цивилизованную финансовую структуру, предпочитая зарабатывать миллиарды и не быть подотчётной правительствам и регуляторам. Почитайте о проблемах Binance, возникших в Канаде.

#криптовалюты #биткоин
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