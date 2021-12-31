Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
В 2022 году наступит криптозима, а Биткоин опустится до 20 000 долларов – эксперты РБК
Что ждёт криптовалюты в 2022 году? Давайте дадим слово экспертам
анонсы и реклама
Слив Asus RTX 3060 - дешевле нет нигде
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок

В последнее время мы слышали множество прогнозов относительно будущего крипторынка в 2022 году. Поскольку многие аналитики видят мир под своими специфическим углом, нет ничего удивительного в расхождениях во мнении, поэтому относиться к данному материалу следует с долей сомнения. На самом деле никто не знает, каким будет 2022 год, ведь борьба с коронавирусом продолжается, дефицит полупроводников сковал руки производителям электроники, автомобильная промышленность потеряла десятки миллиардов долларов, а инфляция по всему миру достигла рекордных показателей. И вот на этом фоне, словно вишенка на торте, мы обсуждаем огромный пузырь, который держится на спекулятивных желаниях крупных инвесторов заработать побольше денег. Что вообще может случиться с пузырём?

реклама

Сегодня на сайте РБК можно встретить несколько различных мнений на этот счёт. Кто-то уверяет нас, что в 2022 Биткоин прорвёт планку 100 000 долларов и уйдёт дальше, потянув словно ледокол остальные криптовалюты. Называются цифры 120 000 долларов, но наиболее вероятным многим кажется итоговый показатель в 85 тысяч. Учтите, что даже оптимисты признают сложности на пути Биткоина, ведь рост курса возможет только при условии, что не будет никаких потрясений. Мы перечислили только несколько тревожных моментов, но есть ещё и проблемы с законодательством, ведь в большинстве стран криптовалюты так и не получили официального статуса. Стоит только Евросоюзу начать давление на крупные криптобиржи, как курс Биткоина может посыпаться.

В связи с этим есть мнение, что приближается криптозима. Теоретически, курс Биткоина не может упасть ниже 30 тысяч за монету. Эксперты уверены, что этого просто не допустят Киты, которые сделают всё возможное для сохранения своих вложений. Очевидно, что на отметке в 35 и меньше они выставят сотни ордеров на покупку. Поскольку основная часть Биткоинов и так сосредоточена в руках крупных игроков, паника трейдров и обычных держателей не окажет критического эффекта на криптовалюты.

И всё же, рост непременно сменяется падением, а наступление криптозимы возможно. Вполне вероятно, что на этот раз Биткоин не обвалится ниже 20 тысяч долларов, но длительный период стабильного удешевление может сыграть злую шутку с инвесторами. Дело в том, что рано или поздно нужно фиксировать прибыль. Если прибыли нет, то придётся возвращать хотя бы часть вложений. Паника среди крупных институционалов сродни катастрофе, но эксперты пока сдержанно комментируют подобное развитие событий.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

А вот будущее Эфира многим видится в радужных цветах. Эксперты полагают, что данная криптивалюта будет наращивать позиции и может подорожать до 10 000 долларов к концу 2022 года. Неясно, как это коррелирует с падением Биткоина и наступлением криптозимы, но эксперты всегда имеют путь отхода. В данном случае предсказание больше похоже на гадание на ромашке, но других экспертов у нас пока нет.  

#криптовалюта
7
Показать комментарии (7)

Материалы по теме

Новая мемная криптовалюта Capybara за сутки подорожала на 1650% и достигла капитализации $5.3 млрд
Один из первых инвесторов Биткоина вывел 500 монет, увеличив вложения на 30 000%
Выясняем, за сколько месяцев можно вернуть вложения в ферму по добыче Эфира на GeForce RTX 2060S
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 15-й, финал: Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider
120
Выясняем, на что способна легендарная GTX 1080 Ti в конце 2021 года - игровой тест от Benchmark Lab
46
Xiaomi представила официальный список и 41 смартфона, которые получат прошивку MIUI 13 в 2022 году
10
В 2022 году Intel, NVIDIA и AMD решат проблему дефицита и высоких цен на видеокарты – Digitaltrends
42
Новая мемная криптовалюта Capybara за сутки подорожала на 1650% и достигла капитализации $5.3 млрд
37
Apple выплатит своим инженерам премии в размере до 180 000 долларов, чтобы они не ушли в Meta
6
Один из первых инвесторов Биткоина вывел 500 монет, увеличив вложения на 30 000%
25
Дефицит превратил морально устаревшие GTX 1650 и GTX 1050 Ti в хиты продаж среди геймеров
36
Российские геймеры перешли на ультрабюджетные видеокарты GeForce GT 1030 и GeForce GT 730
62
NVIDIA потратила рекордные 7 млрд долларов на покупку чипов у TSMC, чтобы избежать дефицита RTX 4000
37
США потребовали от украинского Илона Маска продать аэрокосмическую компанию Firefly
22
Ютубер запустил Skyrim в 4K с 1300 модами и рейтрейсингом - игра 2011 года заиграла новыми красками
4
Актёра, сыгравшего Морфеуса в первых трёх фильмах, намеренно не взяли в Матрицу: Воскрешение
22
Core i5-12600K vs Core i7-9700K – насколько быстрее стали процессоры Intel в играх в тесте SH
15
Мексиканская компания Cemex за 5 дней напечатала на 3D принтере дом площадью почти 200 кв м за $1800
18
Утечка: Epic Games работает над режимом без строительства для Fortnite
3
У ASUS есть рабочий прототип переходника для установки DDR4 в разъем DDR5
7
Начиная с Galaxy S23 Ultra Samsung будет использовать 200-мегапиксельную камеру в своих флагманах
+
Новогодние акции в World of Tanks: скидки на оборудование и снаряжение, раздача ценных бонусов и боевые задачи с призами
15
NASA пригласила представителей духовенства для подготовки людей к контакту с инопланетянами
28

Популярные статьи

Стоит ли покупать SATA SSD на 1 ТБ в 2021 году — впечатления после двух лет использования
114
Новогодняя распродажа лицензионных ключей со скидкой до 90% – Windows 10 стоит всего 7.40 доллара
Обзор туалетной бумаги - по просьбам телезрителей
80
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
35
Мои впечатления о 2-м сезоне сериала "Ведьмак" – больше файтингов и интригующие персонажи
33
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть первая
21
Игровая индустрия: итоги 2021 года — основные номинации
12
Обзор проводной/Bluetooth гарнитуры Harper HB-707 с системой активного шумоподавления (ANC)
25
Возможно ли сделать автономные автомобили этичными и что это вообще значит
10

Сейчас обсуждают

Simon Crebbs
19:59
Это твоё хобби, добавлять товары в корзины и потом НЕ покупать их, да? Оригинально!
Российские геймеры перешли на ультрабюджетные видеокарты GeForce GT 1030 и GeForce GT 730
overandover
19:58
Арни и нарисован тут как пропитой
Арнольд Шварценеггер поздравил фанатов World of Tanks с наступающим новым годом
Евгений Добровольский
19:56
Я первый у них куплю, чисто из лояльности. А им надо набрать базу пользователей.
В 2022 году Intel, NVIDIA и AMD решат проблему дефицита и высоких цен на видеокарты – Digitaltrends
Simon Crebbs
19:56
"...на рынке нет видеокарты, способной предложить высокую производительность в народном разрешении 1080р." А как же народная 3060? Что говорить про 2060, когда вообще всю 20хх-ую серию быстренько сли...
Итоги 2021 года на игровом рынке – дорогие видеокарты, прорыв Windows 11 и провал NVIDIA RTX
Евгений Добровольский
19:55
Ну вообще то если рубль падает то цены растут, так как они закупают за бабки видюхи, а не за деревянные.
В 2022 году Intel, NVIDIA и AMD решат проблему дефицита и высоких цен на видеокарты – Digitaltrends
Traktor
19:55
Влад, это сайт оверклокерс. При чем тут деньги вообще?
Русский оверклокер Alzov установил 4 мировых рекорда в категории RTX 3080Ti на 12900K и DDR5
bumbox
19:54
что будет.. что будет? - кто последний - тот и терпила или лох.. как угодно так и назовите все пузыри заканчиваются одинаково.
В 2022 году наступит криптозима, а Биткоин опустится до 20 000 долларов – эксперты РБК
Simon Crebbs
19:54
Я вообще не приемлю любые ММО-элементы в играх, поэтому играл чисто оффлайн. Весь мир был мой! Но другие пишут, что так мол играть сложнее, никто кроме тебя ничего не строит. Но лично мне это даже нра...
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть первая
Евгений Добровольский
19:52
Ну в 15ом он был сотку. Если путя сейчас будет мутить что то, то и все 200 будет или дефолт как в 90ых, потому что рф это лишь часть мощи совка (а пытается пыжится как целый), который не выдержал реал...
В 2022 году Intel, NVIDIA и AMD решат проблему дефицита и высоких цен на видеокарты – Digitaltrends
Добрый Фей
19:51
Нахрен нужон этот бестолковый камень, у меня их 2 в сундуке валяется
«Падение Тристрама» вернётся в Diablo III в первый же день нового года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем