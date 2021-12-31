Что ждёт криптовалюты в 2022 году? Давайте дадим слово экспертам

В последнее время мы слышали множество прогнозов относительно будущего крипторынка в 2022 году. Поскольку многие аналитики видят мир под своими специфическим углом, нет ничего удивительного в расхождениях во мнении, поэтому относиться к данному материалу следует с долей сомнения. На самом деле никто не знает, каким будет 2022 год, ведь борьба с коронавирусом продолжается, дефицит полупроводников сковал руки производителям электроники, автомобильная промышленность потеряла десятки миллиардов долларов, а инфляция по всему миру достигла рекордных показателей. И вот на этом фоне, словно вишенка на торте, мы обсуждаем огромный пузырь, который держится на спекулятивных желаниях крупных инвесторов заработать побольше денег. Что вообще может случиться с пузырём?

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Сегодня на сайте РБК можно встретить несколько различных мнений на этот счёт. Кто-то уверяет нас, что в 2022 Биткоин прорвёт планку 100 000 долларов и уйдёт дальше, потянув словно ледокол остальные криптовалюты. Называются цифры 120 000 долларов, но наиболее вероятным многим кажется итоговый показатель в 85 тысяч. Учтите, что даже оптимисты признают сложности на пути Биткоина, ведь рост курса возможет только при условии, что не будет никаких потрясений. Мы перечислили только несколько тревожных моментов, но есть ещё и проблемы с законодательством, ведь в большинстве стран криптовалюты так и не получили официального статуса. Стоит только Евросоюзу начать давление на крупные криптобиржи, как курс Биткоина может посыпаться.

В связи с этим есть мнение, что приближается криптозима. Теоретически, курс Биткоина не может упасть ниже 30 тысяч за монету. Эксперты уверены, что этого просто не допустят Киты, которые сделают всё возможное для сохранения своих вложений. Очевидно, что на отметке в 35 и меньше они выставят сотни ордеров на покупку. Поскольку основная часть Биткоинов и так сосредоточена в руках крупных игроков, паника трейдров и обычных держателей не окажет критического эффекта на криптовалюты.

И всё же, рост непременно сменяется падением, а наступление криптозимы возможно. Вполне вероятно, что на этот раз Биткоин не обвалится ниже 20 тысяч долларов, но длительный период стабильного удешевление может сыграть злую шутку с инвесторами. Дело в том, что рано или поздно нужно фиксировать прибыль. Если прибыли нет, то придётся возвращать хотя бы часть вложений. Паника среди крупных институционалов сродни катастрофе, но эксперты пока сдержанно комментируют подобное развитие событий.

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А вот будущее Эфира многим видится в радужных цветах. Эксперты полагают, что данная криптивалюта будет наращивать позиции и может подорожать до 10 000 долларов к концу 2022 года. Неясно, как это коррелирует с падением Биткоина и наступлением криптозимы, но эксперты всегда имеют путь отхода. В данном случае предсказание больше похоже на гадание на ромашке, но других экспертов у нас пока нет.