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Один из первых инвесторов Биткоина вывел 500 монет, увеличив вложения на 30 000%
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Вне всяких сомнений среди наших читателей есть те, кто планировал дождаться Биткоина по 100 000 долларов к концу 2021 года и зафиксировать огромную прибыль. Не так важно, сколько в итоге монет у вас в кошельке, на пару сотен тысяч долларов или на десять тысяч рублей. В данном случае мы говорим о несбывшихся планах, ведь чуть ли не весь год нас уверяли в способности Биткоина покорять ценовые вершины. Не случилось. Пару дней назад можно было ознакомиться с мнением аналитиков, полагающих, что уже к середине следующего года цифровое золото подешевеет до 10 000 долларов, а дальше всех майнеров и держателей ждёт затяжная криптозима. Вполне возможно, эти ребята в чём-то и правы, ведь в последнее время мы стали свидетелями того, как первые инвесторы выходят из игры.

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Поясним: первыми инвесторами называют владельцев кошельков, которые лежат без движения семь и более лет. Тогда купить Биткоин можно было значительно дешевле, чем сегодня, а за прошедшие годы почти все эти люди  зафиксировали прибыль. Согласитесь, что очень сложно удержаться, когда купленные по 100 долларов 10 монет внезапно из тысячи долларов превратились в десять тысяч. Именно так, а поэтому первые инвесторы, которые до последнего верили в потенциал Биткоина, так важны для сообщества. Судя по всему, вскоре таковых вообще не останется.

В последние месяцы происходит череда активаций старых кошельков. В конце ноября неизвестный обналичил 2200 монет, лежавших 9 лет. 21 декабря случился аналогичный случай, когда ожил кошелёк с пятью сотнями монет. Ну а 29 декабря один из первых фанатов Биткоина забрал со своего кошелька 500 монет, которые лежали там 10 лет. Покупка была совершена в июле 2021 года. Тогда первый инвестор потратил немалые 7800 долларов, а вчера выручил за них 23 500 000 долларов. Таким образом неизвестный увеличил свою прибыль в 3000 раз или на 30 000%.  

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Парень явно продешевил, ведь в ноябре можно было выручить за них гораздо больше, продав монеты по 67 000 долларов. Скорее всего инвестор ждал, пока Биткоин достигнет рекордных 100 000 долларов, но не дождавшись заветной цифры продал их перед Новым годом. Что же, это отличный подарочек под ёлочку. На самом деле у многих из нас была возможность в далёком 2011 купить немного Биткоинов, но большинство считало затею нереалистичной, но герой данного материала удачно вложился, с чем мы его и поздравляем.

#криптовалюта #биткоин
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