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Биткоин продолжит дешеветь и через 6 месяцев будет стоить 10 000 долларов – аналитики Crypto
На утро 29 декабря цена Биткоина опустилась ниже 48 000 долларов за одну монету
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Ещё несколько лет назад криптовалюты считались временным явлением. Эксперты называли различные причины популярности Биткоина, но считать его долговременным и эффективным средством для вложений отказывались. По итогам 2021 года многие аналитики констатируют, что рынок сильно изменился, но куда больше изменилось отношение общества к цифровым деньгам. Уникальность ситуации в том, что в криптовалюты пришли крупные институциональные инвесторы. К примеру, компания MicroStrategy владеет 70 470 монетами, которые ещё несколько дней назад оценивались в 3.5 миллиарда долларов.

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И всё же, многие эксперты уверены, что 2022 года для Биткоина станет временем сильного удешевления и возвращения к сверхнизким позициям. Тодд Ловенштейн, считающийся одним из ведущих экспертов в отрасли и занимающий пост ключевого специалиста в Union Bank Private Banking уверен, что Биткоин – это большой пузырь, который должен лопнуть. В подтверждение своих слов он привёл действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая больше не планирует совершать новых долларовых эмиссий в 2022 году. Это значит, что свободных денег для закачки в криптовалюты у инвесторов будет не так много, что смертельно для пузыря, который должен постоянно расти, а иначе дни его сочтены.

Похожего мнения придерживаются многие аналитики, а некоторые из них прямо говорят о том, что Биткоину отведено 6 месяцев, после чего курс цифрового золота рухнет. Скорее всего, на этот раз цена Биткоина не опустится ниже 10 000 долларов, но и выше не поднимется. На этом фоне было бы наивным полагать, что остальные криптовалюты смогу удержаться. Абсолютно все, включая Эфир, потеряют большую часть стоимости. Нужно помнить, что это всего лишь очередное мнение экспертов, поэтому относиться к нему нужно со здоровым оптимизмом. Вполне возможно, что Биткоин продолжит расти в 2022 году, достигнув 100 000 за монету и выше.

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Ну а пока курс цифрового золота снова обвалился. На момент написания данного материала цена Биткоина составила 47 700 долларов и продолжает снижаться. Все основные криптовалюты обвалились вслед за ним, а неутешительная позиция экспертов только подталкивает рынок вниз. Всё это значит, что следующие месяцы будут решающими. Ранее предполагалось, что перед затяжным падением Биткоин должен сильно подорожать. Вполне возможно, что мы ещё увидим цифровое золото по 100 000 за монету, а может недавние 69 тысяч и были тем рекордом, но это пока только теория.

#криптовалюты #биткоин
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