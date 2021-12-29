Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Голосовой помощник Alexa посоветовала 10-летней девочке вставить пальцы в розетку
К счастью, Alexa так и не была переведена на русский язык
анонсы и реклама
Слив Asus RTX 3060 - дешевле нет нигде
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок

TikTok можно смело назвать одним из главных прорывов 2021 года, ведь и без того популярный сервис вышел в лидеры просмотров и умудрился даже обойти YouTube. Вполне возможно, что такая популярность связана с минимальной модерацией, ведь в TikTok можно встретить абсурдные ролики, которые не могли бы появиться ни на одной другой известной платформе. Особенно настораживают так называемые челленджи. Это так называемые испытания, которым подвергают себя подростки и дети, пытаясь доказать сверстникам, что они быстрее, умнее и даже безрассудные остальных. Как оказалось, подрывную деятельность против человечества на этом направлении ведёт голосовой помощник Alexa.

реклама

Недавно мама 10-летней девочки по имени Кристин Ливдал (Kristin Livdahl) рассказала об опасном поведении искусственного интеллекта. С её слов, на улице была дождливая погода, поэтому они не придумали ничего лучше, чем выполнять интересные испытания с YouTube-каналов учителей физкультуры. В какой-то момент им захотелось пройти ещё один челлендж и они попросили голосовой помощник поискать что-то новое в интернете. Alexa недолго думая предложила новое испытание, в результате повторения которого ребёнок мог подвергнуться смертельной опасности.

Идея следующая: нужно вставить зарядное устройство от смартфона в обычную розетку только наполовину, а после взять монетку и дотронуться до открытых контактов. Очевидно, что при попытке повторить челлендж можно получить сильный удар током, который способен вызвать тяжёлые последствия и даже привести к смерти. К счастью, мама была рядом с девочкой в этот момент, что позволило предупредить членовредительство. По её мнению, дочь и сама никогда бы не повторила призывов голосового помощника, но другие дети находятся в потенциальной опасности.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Amazon уже заявила, что исправила алгоритмы, отвечающие за подобные запросы. Якобы, теперь ничего подобного не случится. Может быть это и хорошо, что Alexa до сих пор не научилась разговаривать по-русски? Хотя дети и подростки и без того способны отыскать десятки опасных челленджей. Точных данных о травмах в результате распространения контента в TikTok нет, но если судить по отзывам в сети, то число пострадавших огромно. Надеемся, что наши читатели осознают опасность и не будут даже пытаться повторять смертельные трюки и реализовать задания, придуманные воспалённым разумом психически неуравновешенных сверстников.

#tiktok #alexa
7
Показать комментарии (7)

Материалы по теме

TikTok обошел Google и стал самым посещаемым сайтом 2021 года
TikTok обошёл Google в рейтинге посещаемости 2021 года
Amazon представила Smart Air Quality Monitor для определения качества воздуха в вашем доме
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 13-й: Moving Out
91
Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
116
Геймерские видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ, а флагманы скинули до 50 000р
32
Российские майнеры скупают эффективные в майнинге GeForce RTX 2060S пользуясь новогодними скидками
30
Мобильная GeForce RTX 3080 Ti получит TGP 175 Вт
3
Valve подвела итоги года в Steam, назвав игры с самой большой выручкой
5
Криптовалютные киты начали избавлятся от Ethereum - цена актива упала ниже 3800$
27
Провальная Mass Effect: Andromeda выглядит разочаровывающе с трассировкой лучей в разрешении 8К
20
Главе Intel потребуется десятилетие, чтобы исправить ошибки предшественников
42
28.12 курс Биткоина упал ниже $50 000 – медведи захватили рынок, но в 2022 году быки могут вернуться
17
Эксперты РБК не исключают полного запрета криптовалют в РФ в 2022 году
26
Выясняем, занижает ли NVIDIA производительность видеокарт в новых драйверах
27
3dcenter назвал NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB самой бессмысленной видеокартой за долгое время
20
Обновление 2.4 для бестселлера Genshin Impact обзавелось датой релиза и новыми подробностями
+
Кит вывел Биткоинов на $3.6 млрд, а на заблокированных кошельках остаётся $100 млрд
11
Realme 9 Pro+ 5G появился на сайте сертификации Bluetooth SIG
+
В Сети появились цены Xiaomi 12 и Xiaomi 12X – флагманы будут стоить намного дороже, чем ожидалось
2
Представлен защищённый смартфон Blackview BV8800 стоимостью $300
+
Глава GSC Game World закономерно назвал S.T.A.L.K.E.R. 2 своей самой ожидаемой игрой в следующем году
13
Энергосистема Казахстана оказалась не готова к наплыву майнеров из Китая
8

Популярные статьи

По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
138
Подробный гайд по грамотной установке и настройке Windows 10 21H2 на примере моего ПК
84
Почему я в 2022 году не буду покупать флагманы NVIDIA, а Radeon RX 6900XT считаю оптимальным выбором
95
Об NFT простыми словами: почему за это платят миллионы, что это вообще такое и каковы перспективы
34
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
26
Китай планирует построить космический корабль длиной в милю. А возможно ли это вообще.
10
В ожиданиях 2022-го. Что нового нам принесет следующий год
23
Обзор гравера ЗУБР ЗГ-160 КН41
12
Мои впечатления от игры Borderlands 2
9
В 2022 году миссия NASA Psyche отправится для исследования богатого металлами астероида 16 Psyche
8

Сейчас обсуждают

Bernigan
14:29
Я с детства знал что к розеткам лучше не лезть, с чужими никуда не ходить, ничего и ни у кого не брать, а сейчас каких то инфантильных дебилов растят
Голосовой помощник Alexa посоветовала 10-летней девочке вставить пальцы в розетку
Дмитрий
14:29
Нельзя выпускать больше карт по таким же ценам как сейчас.)) цена упадет тогда))
NVIDIA планирует ощутимо увеличить производство видеокарт в 2022 году
-=metallist=-
14:29
Хоть одного чинушу в студию, который сторонней деятельностью не занимается, хоть посмотреть на него.
Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
-=metallist=-
14:28
Про закон Рита и телегонию не слышали, не? Вот от большого количества хахалей у баб потом и рождаются дети, на лечение которых они просят смски присылать.
Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
vanyaindigo
14:28
Какое-то позорище
В сети появились жалобы владельцев Asus ROG Maximus Z690 Hero на выгорание компонентов
Дмитрий
14:26
То квадры не работают на асусах, то башня ноктуа не лезет на 1700 теперь новинка выгорание.
В сети появились жалобы владельцев Asus ROG Maximus Z690 Hero на выгорание компонентов
Руслан Сайфетдинов
14:25
И инфляция сожрёт эти твои 5%
Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
Cyborg39rus
14:25
Вот вам и матка за 40-50к
В сети появились жалобы владельцев Asus ROG Maximus Z690 Hero на выгорание компонентов
-=metallist=-
14:25
Когда власти начинают суетиться, то по факту уже поздно и пузырь сдувается. Это можно как верный признак конца рассматривать. Когда власти начинают пытаться что то где то урегулировать.
Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
Дмитрий
14:25
Пхаха спасибо поржал. Зачем заставлять нетфликс если они и так на яндексе сраном уже в лицо лезут.
Netflix обязали распространять 20 федеральных телеканалов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем