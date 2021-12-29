К счастью, Alexa так и не была переведена на русский язык

TikTok можно смело назвать одним из главных прорывов 2021 года, ведь и без того популярный сервис вышел в лидеры просмотров и умудрился даже обойти YouTube. Вполне возможно, что такая популярность связана с минимальной модерацией, ведь в TikTok можно встретить абсурдные ролики, которые не могли бы появиться ни на одной другой известной платформе. Особенно настораживают так называемые челленджи. Это так называемые испытания, которым подвергают себя подростки и дети, пытаясь доказать сверстникам, что они быстрее, умнее и даже безрассудные остальных. Как оказалось, подрывную деятельность против человечества на этом направлении ведёт голосовой помощник Alexa.

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Недавно мама 10-летней девочки по имени Кристин Ливдал (Kristin Livdahl) рассказала об опасном поведении искусственного интеллекта. С её слов, на улице была дождливая погода, поэтому они не придумали ничего лучше, чем выполнять интересные испытания с YouTube-каналов учителей физкультуры. В какой-то момент им захотелось пройти ещё один челлендж и они попросили голосовой помощник поискать что-то новое в интернете. Alexa недолго думая предложила новое испытание, в результате повторения которого ребёнок мог подвергнуться смертельной опасности.

Идея следующая: нужно вставить зарядное устройство от смартфона в обычную розетку только наполовину, а после взять монетку и дотронуться до открытых контактов. Очевидно, что при попытке повторить челлендж можно получить сильный удар током, который способен вызвать тяжёлые последствия и даже привести к смерти. К счастью, мама была рядом с девочкой в этот момент, что позволило предупредить членовредительство. По её мнению, дочь и сама никогда бы не повторила призывов голосового помощника, но другие дети находятся в потенциальной опасности.

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Amazon уже заявила, что исправила алгоритмы, отвечающие за подобные запросы. Якобы, теперь ничего подобного не случится. Может быть это и хорошо, что Alexa до сих пор не научилась разговаривать по-русски? Хотя дети и подростки и без того способны отыскать десятки опасных челленджей. Точных данных о травмах в результате распространения контента в TikTok нет, но если судить по отзывам в сети, то число пострадавших огромно. Надеемся, что наши читатели осознают опасность и не будут даже пытаться повторять смертельные трюки и реализовать задания, придуманные воспалённым разумом психически неуравновешенных сверстников.