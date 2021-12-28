Автор предлагает прогуляться по небольшой деревне под названием Ривервуд

Сегодня наши читатели уже могли ознакомиться с попыткой энтузиастов улучшить провальную Mass Effect: Andromeda. Получилось слабенько, ведь сама игра не располагает к каким-либо улучшениям. И всё же, любители модификаций уже неоднократно доказывали свои умения превратить игру 10-летней давности в настоящий шедевр. Изучите наш материал, в котором описывается продвинутая сборка The Elder Scrolls V: Skyrim, включающая 1300 модификаций. Результат способен впечатлить даже равнодушных к жанру РПГ геймеров, ну а фанатам подобное рекомендуется опробовать в первую очередь.

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Стоит понимать, что никакие модификации не способны превратить игру позапрошлого поколения в шедевр. Увы, но для этого нужны колоссальные ресурсы и целая команда. Кроме того, требуется специальное программное обеспечение и мощные компьютеры. Некоторые энтузиасты годами перерисовывают объект за объектом, вот только когда они заканчивают работу над последним пакетом, первый становится безнадёжно устаревшим. Как оказалось, современные технологии способны решать самые сложные задачи с невероятной эффективностью.

Через абзац можно увидеть видео, созданное художником Кристианом Гоммом, работающим в студии Myrkur Games. Он воспользовался движком Unreal Engine 5 и создал деревню Ривервуд. На самом деле технология звучит слишком сложно, а методика покажется неинтересной нашим читателям, поэтому мы перейдём к тому, что основная часть трёхмерного мира была создана за несколько дней. При этом Кристиан Гомм использовал как собственные наработки, так и различные библиотеки.

На видео можно рассмотреть кропотливую работу и внимание к деталям. Автор точно воссоздал небольшую часть The Elder Scrolls V: Skyrim, что несомненно порадует настоящих фанатов серии. А вот делиться своим творением Кристиан Гомм наотрез оказался. Ясно, что одно дело сделать нечто подобное для себя, а другое выпустить в свет, сделав доступным для миллионов людей. Последнее явно привлечёт повышенное внимание создателей игры и грозит исками и судебными тяжбами. Мы предлагаем вам оценить ролик, а после написать своё мнение в комментариях. Со своей стороны мы можем отметить неприятный эффект размытости, преследующий камеру на протяжение всего видео. Неясно, зачем это было сделано, ведь в фокусе находится только небольшая часть экрана, в то время как многие объекты имеют невнятные текстуры и формы. Вполне вероятно, что автору нужно ещё немало внимания уделить своей работе. Может быть, в будущем она перерастёт во что-то серьёзное.

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