Одна из самых внушительных сборок с 1300 модификациями от команды Digital Dreams

Если вы уже успели познакомиться с The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, то могли убедиться, что внутри Bethesda затяжной кризис идей. Где-то там на горизонте никому не известная Starfield. Вот вы ждёте Starfield? Скорее всего нет, но с каких пор ребята из Bethesda прислушиваются к желаниям геймеров, а иначе бы они не стали тратить 5 лет на весьма мутный проект, которые вполне может оказаться провалом. В любом случае ремастер легендарной The Elder Scrolls V получился посредственный. По качеству картинки с компьютером может поспорить Xbox Series X. Стоит отметить, что на компьютере была установлена дорогостоящая видеокарта за несколько тысяч долларов, но в данном случае нас интересует исключительно игра.

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Неясно, чем занимались работники Bethesda и сколько времени потратили на проект, но у них явно не вышло, поскольку часто энтузиасты в одиночку способны сделать гораздо больше, чем крупная студия. Возможно, всё дело в том, что энтузиастам никто не платит денег. Может быть, стоит перевести работников и в первую очередь руководство Bethesda на сдельный оклад, когда платить зарплату будут только за качественный продукт.

Если верить заявлениям главы студии, то выход The Elder Scrolls VI состоится не раньше, чем в 2026 году. Прогноз весьма пессимистичный, поэтому лучше сосредоточимся на том, что у нас есть сейчас. Ниже можно увидеть ролик, созданный командой Digital Dreams. Он включает 1300 модификаций, в число которых входят как графические изменения, так и множество сюжетных изменений. Это и квесты, и наборы брони, и звуковые эффекты. Присутствует трассировка лучей, а игра теней выглядит свежо и современно. Попробуйте показать видео тому, кто не играл в Skyrim. Скорее всего он просто не поверит, что в ролике демонстрируется игра 10-летней давности.

Авторы ролика предлагают скачать все моды одним пакетом. Сделать это можно, перейдя на страничку видео на YouTube. Поскольку видео было запущено в разрешении 8К, то обойтись без видеокарты GeForce RTX 3090 было крайне сложно. Скорее всего, в 1080р можно смело обойтись и менее требовательной GeForce GTX 1060. Ищите для более высокого разрешения что-то помощнее. Если захотите сравнить графику в официальном ремастере и сборке от энтузиастов, то вот ссылка на видео.

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