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Провальная Mass Effect: Andromeda выглядит разочаровывающе с трассировкой лучей в разрешении 8К
Команда Digital Dreams попыталась улучшить графику Mass Effect: Andromeda, но не добилась никаких результатов
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Игра Mass Effect: Andromeda стала одним из самых больших провалов в истории студии BioWare. Казалось бы, со времени выхода третьей части официальной трилогии прошло 5 лет, а значит времени на разработку было достаточно. Увы, геймеры получили продукт, который напоминает оригинальную трилогию только названием. Мало того, если бы такую откровенную подделку выпустила менее именитая студия, то игра бы и вовсе не получила широкого распространения. Критиковать Mass Effect: Andromeda бессмысленно, ведь даже разработчики признали свои ошибки и планируют сделать всё возможное, чтобы загладить вину перед фанатами.

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В BioWare заявили, что готовят к выходу ещё одну игру во вселенной Mass Effect, но на этот раз нас не забросят на другую сторону Вселенной, поскольку события будут связаны с оригинальной трилогией. У фанатов есть несколько идей на эту тему. Ознакомиться с ними можно здесь. Отметим, что пока всё это на уровне слухов, поскольку студия отказывается от комментариев и заявляет о нахождении проекта на начальной стадии разработки.

Если не считать разочаровывающего сюжета и игровой механики с невнятными главными героями, то одна из проблем Mass Effect: Andromeda заключалась в примитивной лицевой анимации. Многие критики заявляли, о том, что даже в оригинальной трилогии мимика выглядела более естественной. Что же, ребята с канала Digital Dreams решили выяснить, можно ли хоть что-то сделать для улучшения графики в разочаровывающей Mass Effect: Andromeda. Ниже располагается ролик, включающий целый ряд модификаций, в том числе и трассировку лучей. Давайте посмотрим ролик, а после сделаем выводы.

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К сожалению, приходится констатировать, что даже ультракачественное разрешение 8К не способно решить проблем неудачного продолжения. Текстур нет, растительность примитивная, а окружающие объекты выглядят как гости из далёкого прошлого. Что и говорить, если даже трассировка лучей не способна улучшить скудный пейзаж. Ещё более удручающе выглядят города, по которым можно ходишь пешком. Такое ощущение, что все стены окрашены в идентичную краску, пол покрыт однотонной плиткой, а скалы выглядят как бесформенные булыжники. Стоит признать, что обычно 8К даёт боле внушительный эффект. На канале Digital Dreams есть целый ряд подобных модификаций. Для сравнения, посмотрите, насколько красивее выглядит мир The Elder Scrolls V: Skyrim. Улучшения видны невооружённым взглядом, в то время как Mass Effect: Andromeda уже ничто не вернёт к жизни.

#mass effect: andromeda
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