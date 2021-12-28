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Zelot За пост начислено вознаграждение
Кит вывел Биткоинов на $3.6 млрд, а на заблокированных кошельках остаётся $100 млрд
Транзакция совершена 27 декабря 2021 года
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Как мы могли убедиться, Биткоин держится на стабильно низких позициях и уже точно не станет покорять рекорды, которые ему прочили крупные аналитики. Это значит, что мечта сбыть монеты по 100 000 долларов за единицу пока остаётся несбыточной, а миллионы держателей криптовалют должны сделать трудный выбор: или ждать подорожания, или получить свои деньги здесь и сейчас. Стоит понимать, что череда праздников провоцирует людей на покупки, поэтому нет ничего удивительного в том, что майнеры будут сливать Биткоины и Эфир, что, несомненно, влияет на цену криптовалюты.

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А вообще есть ещё одна причина, из-за которой курс Биткоина сегодня рухнул. Согласно данным специалистов WhaleAlert, за прошлые сутки было проведено несколько крупных переводов на общую сумму 3.6 миллиарда долларов. Неизвестный Кит обналичил 75 000 монет с минимальной комиссией в 70 центов за перевод. Всего было совершено 6 транзакций, каждая из которых не превышала 15 тысяч монет. Нужно понимать, что в таких случаях крайне сложно понять, продал ли владелец Биткоины, или перевёл на свой кошелёк. В любом случае перевод без сомнения отразился на цене цифрового золота, которое на момент написания данного материала опустилось до 49 000 долларов и продолжает дешеветь. На изображении ниже можно увидеть, что очередная выходка Китов не прошла бесследно для всего рынка.

Кстати, когда мы говорим о крипторынке, стоимость которого составляет 2.3 триллиона долларов, то упускаем ключевой момент. Аналитики компании KeychainX заявляют, что на самом деле сегодня около 100 миллиардов долларов навсегда потеряны из-за безграмотных действий своих владельцев. При этом большинство заблокированных кошельков располагаются в сети Биткоина. Кроме того, немало утерянных цифровых монет в Эфире и Догикоинах. Эксперты KeychainX занимаются восстановлением доступа к криптокошелькам, поэтому обладают ценной информацией, которую никто кроме них не систематизировал.

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По их словам, в последние месяцы больше всего обращений связаны с технологией разблокировки смартфона по лицу (с Face ID). Всё это родственники умерших людей, которые при жизни имели немалые накопления в криптовалюте. Мало того что вернуть деньги получается далеко не во всех случаях, так специалисты KeychainX проверяют каждого клиента, пытаясь выявить, кем он приходился умершему и не является ли он мошенником. За несколько лет работы компания KeychainX разблокировала средств на 2 миллиарда долларов и продолжает успешно выполнять свою работу. И всё же, эксперты уверены, что вернуть из небытия 95% всех монет никогда не получится.

#криптовалюты #биткоин
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