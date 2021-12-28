Один из ветеранов криптотрейдинга Тон Вэйс заявил о скором достижении Биткоина стоимости в 100 000 долларов в обозримом будущем

Сейчас можно констатировать, что 27 декабря так и не стал днём, с которого Биткоин начнёт своё возвращение. Вчера курс цифрового золота поднимался до 52 000 долларов. Аналитики оживились и снова начали рассказывать о том, что криптовалюты ещё могут взять реванш, а быки никуда и не уходили. В реальности мы видим, что медвежий тренд, о котором эксперты говорят уже месяц, реален. Сколь долго он продлится, пока сказать трудно, но есть ряд любопытных заявлений, обойти которые просто невозможно.

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Если у вас есть несколько минут свободного времени, то мы перенаправим вас к небольшому прогнозу, сделанному ветераном трейдинга – Тоном Вэйсом. Это известный персонаж, к которому прислушиваются и мнение которого важно для огромного количества людей. Мало того, многие крупные аналитики в первую очередь изучают прогнозы трейдеров, а после делают те или иные заявления. Если кратко, то Тон Вэйс рассказывает о каком-то мифическом уровне «критического сопротивления». Как только он будет преодолён, то курс Биткоина тут же взлетит, достигнет 100 000 долларов за одну монетку и пойдёт дальше. Трейдер не теряет надежды, даже если в ближайшие дни цифровое золото опустится ниже 48 тысяч долларов. По его словам, прорыв треугольника Биткоина неизбежен.

Несмотря на такой оптимизм известного трейдера, нужно признать, что конец 2021 года стал не самым лучшим временем для Биткоина. Возможно, Киты уже сделали крупные инвестиции и ожидают роста в 2022 году. Возможно, нас ждёт возвращение быков, но всё это уже будет в 2022 году. Кстати, именно 2022 называют решающим для криптовалют. Дело в том, что за 2021 года европейские страны так и не определились с тем, как вообще относится к цифровым активам. Политики высказывают различные точки зрения, но официальной позиции Евросоюза нет.

Может показаться, что ситуация в США иная, вот только и там планируют оказывать дальнейшее давление на сектор децентрализованных финансов (DeFi), а окончательной редакции закона по криптовалютам всё ещё нет. В первую очередь в США хотят обложить налогом майнеров и держателей криптовалют, не причинив вреда всей отрасли. Также уже какое-то время проводятся попытки взять под контроль биржи и любые другие сегменты цифровых валют. Что до России, то вы уже могли изучить наш материал, в рамках которого высказываются опасения относительного позиции Центробанка. Если регулятор воплотит в жизнь хотя бы часть своих планов, то копать криптовалюты в РФ будет сложнее, а выводить их в реальные деньги дорого.

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