А вот захочет ли AMD снижать цены на свои процессоры, пока неясно

Несмотря на то, что инсайдеры уверены в успехе народного Core i5-12400F, есть ещё один процессор, который непременно будет успешен у потенциальных покупателей. Это 12-ядерный Core i7-12700F. Согласно предварительным утечкам, он получит 8 больших ядер и 4 малых и сможет разгоняться до невероятных 4.9 ГГц. Стоит учитывать, что всё это будет доступно без возможности разгона, но в качестве бонуса нас ждёт низкая цена (330 долларов), штатный кулер в комплекте и относительно невысокое энергопотребление. Поскольку ранее тестов данного камня в интернете не было, оставались вопросы относительно того, насколько он окажется быстрым и сможет ли конкурировать на равных с процессорами AMD Ryzen 5000-й серии.

реклама

К счастью, сегодня у нас есть показатели ещё не анонсированного Core i7-12700F в Geekbench. Давайте изучим график ниже. Прежде всего результаты в одноядерных тестах. Как видите, камень за 330 долларов набирает 1849 баллов, что всего на несколько единиц меньше Core i9-11900К, который ещё недавно был самым быстрым процессором в линейке Intel. Что до Ryzen 9 5950X, то он оказался не способен составить сколько-нибудь реальную конкуренцию Core i7-12700F, как и Ryzen 7 5800X, отставший более чем на 200 баллов.

Долгое время процессоры Ryzen 5000-й серии оставались беспрекословными лидерами многоядерных тестов. Казалось, что изменить положение не удастся ещё долго, вот только Core i7-12700F за 330 долларов вплотную приблизился к Ryzen 9 5900Х, который стоит 550 долларов (+200 долларов). Разрыв с Ryzen 7 5800X огромен, а ведь последний стоит 450 долларов, что на 120 долларов дороже. На самом же деле новый Core i7-12700F будет играть в ценовой категории Ryzen 5 5600X, но результаты последнего выглядят настолько несерьёзно по сравнению с Core i7-12700F, что считать его конкурентом новинки мы отказываемся.

Вообще все эти результаты хорошо смотрятся только в синтетических тестах. Поскольку процессоры Alder Lake с разблокированным множителем уже в продаже, то можно было не раз убедиться, что реальная разница в играх либо отсутствует, либо находится на уровне погрешности. К примеру, Core i9-12900К способен вырываться вперёд только в случае использования скоростной памяти DDR5-5200 и то не во всех тайтлах.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

В тестировании использовалась материнская плата на дорогостоящем чипсете Z690, а вот в качестве оперативной памяти выступила DDR4-3200. Если представить, что через год владелец Core i7-12700F заменит ОЗУ на более скоростную, то можно ждать ещё более впечатляющих результатов.