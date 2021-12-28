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Выясняем, занижает ли NVIDIA производительность видеокарт в новых драйверах
TheSpyHood протестировали GeForce RTX 2080 SUPER со старым драйвером и самым новым на момент выхода данного материала
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По сети гуляет несколько популярных теорий заговоров. Нам рассказывают о том, что за последние десятилетия производители техники и электроники значительно ухудшили качество продукции. Это значит, что подобные изделия ломаются чаще, что вынуждает людей всё чаще покупать новые дорогостоящие товары. Звучат различные точки зрения, но единого мнения нет. Что до компьютеров, то многие геймеры уверены, что производители видеокарт намеренно ухудшают скорость графических чипов. Якобы, создать более мощную видеокарту сложно, поэтому гораздо проще понемногу урезать производительность старых моделей, а в результате можно получить несколько лишних процентов в год.

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Если вы всё ещё верите в подобные сказки, то самое время изучить наш текущий материал. Вообще в наш век сложно себе представить, чтобы NVIDIA проводит подобные манипуляции, и никто ничего не заметил, но раз слухи по интернету гуляют, нужно их изучить. В качестве подопытных представители канала TheSpyHood использовали видеокарты GeForce RTX 2080 SUPER и GeForce RTX 3060 Ti. И для первой, и во второй вначале была установлена версия драйвера, которая появилась на момент выхода, а после проводилось аналогичное тестирование, но уже с последним драйвером на момент создания ролика.

Обычно мы рисуем график или таблицу, но в данном случае ничего из этого не пригодится. Не хочется разочаровывать любителей различных фантастических теорий, но NVIDIA не ухудшает видеокарты. Увы, но выпущенная летом 2019 года GeForce RTX 2080 SUPER на оригинальной версии драйвера работает так же хорошо, как и на финальной. Мало того, всё оказывается ровно наоборот, ведь наблюдаются некоторые оптимизации, когда финальная версия драйвера приводит к увеличению скорости относительно старой видеокарты. Выходит, что ребята из NVIDIA не только не ухудшают наши видеокарты, но даже пытаются сделать их немного быстрее со временем? Немыслимо! 

С GeForce RTX 3060 Ti ситуация аналогичная, но разница лишь в том, что со времени выхода данной модели прошло слишком мало времени, поэтому количество кадров на новом драйвере оказывается всего на 1-2 выше, чем на оригинальном ПО. Скорее всего, уже через год GeForce RTX 3060 Ti станет ещё на 1-2 fps быстрее, ну а пока можно констатировать, что слухи о подрывной деятельности NVIDIA оказались несостоятельны. Отметим, что мы ещё до начала тестирования были уверены в таком исходе, поскольку намеренное снижение производительности в наше время невозможно и грозит не только репутационными потерями, но и целым рядом судебных разбирательств.

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#nvidia #видеокарты #тесты #geforce rtx 2080 super
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