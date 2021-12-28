Пока идут консультации между правительством, депутатами и представителями регулятора

На прошлой неделе казалось, что Биткоин уже не поднимется, а криптовалюты так и останутся на низких позициях до конца года. Поскольку прогнозов было дано слишком много, то уместить даже часть из них в наш материал просто не представляется возможным. И всё же, сегодня очевидно, что Биткоин не вырастет до 100 000 долларов к Рождеству. Возможно, шанс на реванш есть в 2022 году, но пока вокруг криптовалют вращается слишком много переменных, поэтому кроме заявлений отдельных аналитиков у нас ничего конкретного просто нет.

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Последняя неделя года началась с роста Биткоина, что слегка воодушевило сообщество, но в целом повода для радости нет. В первую очередь стоит упомянуть все более пристальное внимание правительства США к криптовалютам. Рынок децентрализованных финансов вызывает (DeFi) у политиков и государственных регуляторов сомнения. К примеру, не так давно Элизабет Уоррен, исполняющая обязанности сенатора штата Массачусетс, заявила, что именно DeFi является наиболее спорным элементом криптовалютного рынка. Её полностью поддерживает Гэри Генслер, занимающий пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Эксперты отмечают, что рост DeFi проектов в 2021 году был беспрецедентным и составил 1340%, а количество заблокированных цифровых активов достигло 260 миллиардов долларов.

Немалое беспокойство у российских экспертов вызывает и позиция Центробанка. Регулятор неоднократно высказывался в адрес криптовалют и даже предлагал запретить их на территории РФ. Эльвира Набиуллина заверила общественность в том, что у регулятора достаточно возможностей для борьбы с цифровыми активами. Подлить масла в огонь решил Анатолий Аксаков (глава комитета по финансовому рынку). Он считает, что власти как можно скорее должны определить своё отношение к криптовалютам. Одновременно с этим он привёл статистику, согласно которой жители России умудрились вложить в криптовалюты 5 триллионов рублей. В случае, если рынок ждёт коллапс, миллионы граждан потеряют огромное количество денег.

Эксперты отмечают, что правительство РФ всё ещё может пойти по проторённой Китаем дорожке, что приведёт к блокировке криптовалют. Насколько такой исход вероятен, пока сказать сложно, но полностью запретить хождение цифровых активов в текущих условиях почти невозможно. Недавно в прессе появилась информация, что даже спустя полгода после изгнания крупных майнеров из Китая, там находится немало частных ферм, которые добывают Биткоин и многие другие монеты.

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2021 год подходит к концу. Он был тяжёлым как для майнеров, так и для обычных пользователей. Первые столкнулись с огромным количеством соблазнов и могли потерять большую часть доходов, распродавая монеты во время сильных падений стоимости Биткоина. Что до наблюдающих за этим пользователей, то многие так и не выработали окончательной позиции по отношению к криптовалютам. А вообще, если у вас ещё есть сомнения, то почитайте наш материал. Весьма любопытная информация.