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Центробанк РФ усилит контроль за денежными переводами, ощутимо усложнив жизнь майнерам и обменникам
Переводы между физическими лицами и на карты и счета физических лиц будут контролироваться Центробанком
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Положение криптовалют в России нестабильно. Общество неготово принимать новый способ заработка, а многие люди просто не понимают, о чём вообще идёт речь. Можно сколько угодно заявлять, что речь о безнадёжно отставших от цивилизации гражданах, но именно они ежедневно выходят на рынки и в супермаркеты на работу, собирают урожай и обеспечивают миллионы сограждан едой, теплом и домом. Если народные депутаты пока ещё не определились со статусом криптовалют, то Центробанк давно всё для себя решил.

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Ранее поступила информация, что Центробанк планирует полностью перекрыть майнерам воздух. До недавнего времени было неясно, как это будет реализовываться, а сегодня регулятор уведомил всех крупных участников рынка цифровых денег о необходимости вести полный учёт целого ряда переводов между гражданами. Это значит, что уже с января будет активирован тотальный контроль, предполагающий отслеживание всех исходящих транзакций по схеме P2P. Ниже указаны сценарии, которые подпадают под новые требования Центробанка.

  1. Перевод с одной карты на другую карту физическим лицом
  2. Перевод напрямую со счёта на счёт физическим лицом
  3. Перевод с электронного кошелька на электронный кошелёк, либо с физической или виртуальной карты на кошелёк или в обратном направлении
  4. Перевод с мобильного счёта оператора связи на физическую или виртуальную карту, электронный кошелёк или в обратном направлении и любые переводы с использованием системы быстрых платежей
  5. Переводы без открытий виртуальной/физической карты или счёта через терминалы и другие системы
  6. Переводы с карт физического лица на свои счета или карты в рамках одной финансовой организации
  7. Любые переводы с использованием платёжных систем Western Union, CONTACT и любых других.
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Главная цель состоит в попытке взять под контроль учёт денежных средств, принадлежащих майнерам. По каждой транзакции Центробанк запросит полную информацию, что позволит отследить средства от отправителя до получателя. Регулятор планирует положить конец бесчинствующим криптовалютным обменникам, нелегальным переводам, которые совершаются преступниками, представителями онлайн-казино и любым другим подобным структурам, ведущим незаконную деятельность. Также стоит учитывать, что под соусом борьбы с криптовалютами регулятор берёт под контроль абсолютно все переводы между физическими лицами не только на территории РФ, но и сможет отслеживать транзакции, идущие от владельцев карт граждан РФ и в обратную сторону. Но пока волноваться стоит только майнерам, ведь кольцо сжимается, а значит вскоре придётся платить налог со своей деятельности.

#майнеры
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