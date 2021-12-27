Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Процессоры Ryzen 5000 APU стали быстрее до 28% благодаря улучшениям нового ядра Linux 5.16
Речь идёт о процессорах Ryzen 7 Pro 5850U и Ryzen 5 5500U
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Гибридные процессоры Ryzen 5000-й серии вышли достаточно давно, поэтому может показаться, что они не способны преподнести каких-то сюрпризов. Как оказалось, это не так, ведь новая версия ядра Linux 5.16 + Mesa 22.0-dev способна удивить не только обычных пользователей, но и экспертов. Как сообщается, мобильные процессоры Ryzen 7 Pro 5850U и Ryzen 5 5500U получили значительный прирост производительности. Эксперты пока не знают, что стало причиной подобных изменений, полагая, что речь идёт о целом ряде оптимизаций, что и привело к таким невероятным результатам.

реклама

Первые тесты были проедены на ноутбуке с процессором Ryzen 7 Pro 5850U. Мы не будем вам приводить все графики, поскольку часть из них демонстрирует нулевой прирост производительности на новом ядре несмотря на схожие условия тестирования. А вот отдельные нагрузки позволили поднять скорость на 28%, что является настоящим рекордом. Отмечается, что доступны данные как по тестам процессорной части, так и графической – интегрированной видеокарты поколения Vega. Поскольку результаты автору показались слишком уж оптимистичными, он провёл сравнение с несколькими версиями драйвера Linux, доказав правомерность своей теории. Кроме того, ниже можно увидеть тестирование другого ноутбука с процессором Ryzen 5 5500U. В данном случае результат не такой внушительный, ведь здесь максимальный прирост в синтетике составил всего 14% и 7% в среднем по всем тестам. Несмотря на это менее скоростной ноутбук на Ryzen 5 5500U показал более стабильные показатели увеличения производительности, ведь более мощный на Ryzen 7 Pro 5850U выдавал плавающие данные, которые только время от времени демонстрировали ожидаемый рост показателей в тестах. Стабильная версия ядра Linux 5.16 появится в свободном доступе только 9 января.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Напомним, уже в начале января в продажу поступит новое поколение гибридных процессоров AMD Rembrandt. Они получат более продвинутую графику RDNA 2 и смогут побороться с настольными дискретными видеокартами нижнего ценового семейства. Революционные изменения принесёт поколение настольных процессоров Raphael. Инсайдеры сообщают, что они впервые за долгие годы получат встроенное графическое ядро, что позитивно скажется на способности линейки Ryzen 7000 конкурировать с процессорами Intel, в которых iGPU присутствует давно. Если Rembrandt появится в 1 квартале, то ожидать Raphael придётся до 4 квартала, поскольку дефицит полупроводников вынудил AMD скорректировать свои планы.

#процессоры #linux #ryzen 5 5500u #ryzen 7 pro 5850u
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Процессоры Ryzen 6000 получат поддержку DDR5, мощную графику и будут анонсированы на CES 2022
Появились возможные характеристики AMD Ryzen 9 6900HX и новое название встроенной графики Radeon
Процессоры Intel Core i3-12300 и 12100 показали высокую производительность в играх
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчики Эфира напомнили о приближающемся переходе на PoS и отказе от майнинга на видеокартах
44
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 11-й: Control
81
Хешрейт сети Ethereum перевалил за 1000 TH/s - майнеры продолжают скупать все доступные видеокарты
95
Стали известны характеристики 50-мегапиксельных камер Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro
3
Майнер протестировал видеокарты GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6800 XT в играх спустя год на ферме
93
Telegram хранит сообщения в виде стандартных незашифрованных текстов на своих серверах
17
27 смартфонов Xiaomi получат стабильную MIUI 13 до конца декабря 2021 года
+
Виталик Бутерин поможет разработчикам Догикоин отказаться от майнинга и перейти на Proof-of-Stake
7
Майнер рассказал о правилах разгона видеокарты и стабильной работе во время добычи Эфира
13
Произошел запуск Ethereum 2.0 в тестовой сети Kintsugi
11
Подтверждена официальная дата и время запуска MIUI 13
+
Процессоры Ryzen 6000 получат поддержку DDR5, мощную графику и будут анонсированы на CES 2022
10
Ведьмак 3 вернулась в топ Steam, а фанатские модификации дают игре новую жизнь на мощном железе
8
Сотрудники Apple объявили забастовку и просят не покупать продукцию компании на Рождество
48
В Steam появилась страница сборника фанатских ремейков Half-Life Opposing Force и Half-Life Blue Shift
4
Steam в Китае не блокировали: магазин упал из-за неслыханного наплыва геймеров во время распродаж
2
Космический телескоп James Webb успешно запущен в космос
7
Wargaming подала в суд на жителя Екатеринбурга за продажу ботов и читов для World of Tanks и World of Warships
16
HDMI 2.1a может улучшить внешний вид фильмов и игр на вашем ПК
11
62% геймеров не смогли купить видеокарту в 2021 году из-за майнеров и высоких цен – 3Dcenter
131

Популярные статьи

Почему я больше никогда не куплю AMD
690
Мои впечатления о "Матрице: Воскрешение" – Киану Ривз, отсутствие сюжета и непримечательные актёры
120
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: декабрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Minima - самый децентрализованный блокчейн в мире. Поднимаем ноды и участвуем в тестнете
13
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — KFA2 GeForce RTX 3060 Ti CORE
12
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
75
Краткий обзор игры Medal of Honor: Airborne
12
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
1
Прощаемся с 2021 годом. Какими IT событиями запомнился уходящий год
5
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
+

Сейчас обсуждают

1TronpmG5
12:00
>>Давайте, покажите мне от чего я отказался Ты уверен, что мне интересно тебе что-то показывать? Каждый решает свои задачи. Для тебя лучше твое решение, для меня мое. Но как минимум у тебя на 100МГц к...
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
LorDex
12:00
Так можно из корпуса улей устроить влупив туда 10 вертушек на 3-5к оборотов. Будет по температурам всё прекрасно и никакая вода не нужна. Кому как, но у меня главный вопрос в тишине. Так бы я вообще н...
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
Леди Яга
11:59
Гххммм. Ты разницу между сайтом производителя и МАГАЗИНОМ производителя понимаешь ? О_О
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
sanchez521
11:59
да не, ну наркоманское же решение, согласись? :) Если фитинг не удержит давление (а это не только 3 Бар водопровода, но и гидроудары из него же) то ремонтировать придется всех, кто снизу и свою кварти...
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
LorDex
11:58
Вариант с балконом прикольный, но конденсат замучает. Вообще, если шум не парит, то лучшее решение это чиллер. Если бы не заморочки по шуму, я бы 100% чиллер взял. Можно конечно его за пределы комнаты...
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
sanchez521
11:57
Может я где пропустил: а для чего в качестве теплоносителя НЕ вода? Микробы и коррозия - дичь. Если теплообменник не на улице, то воды - лучший выбор.
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
fokuslotus
11:57
проблевал с новости. заметьте это вообще ни разу не пирамида.
Очередная шутка Илона Маска привела к повышению стоимости криптовалюты Santa Floki на 524%
DANYNAFIG
11:56
Про рубль хоть пошутил бы :)
Очередная шутка Илона Маска привела к повышению стоимости криптовалюты Santa Floki на 524%
Phant@Miner
11:56
чувак ты за такое можешь в казани пизды такой сзватить от военслужащих что тебе уже все равно будет на кого у тебя там злость на красных или нп синих.. ты не забывай что в армии тоде читают эту кухню.
Почему я больше никогда не куплю AMD
1TronpmG5
11:55
>>У тебя какой-то странный подход. Нет. Просто тебе как человеку не знающему всех деталей сходу не понятно. У меня именно такой случай, что я два отдельных шкафа поменьше вполне размещаю, и они свои...
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем