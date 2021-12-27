Речь идёт о процессорах Ryzen 7 Pro 5850U и Ryzen 5 5500U

Гибридные процессоры Ryzen 5000-й серии вышли достаточно давно, поэтому может показаться, что они не способны преподнести каких-то сюрпризов. Как оказалось, это не так, ведь новая версия ядра Linux 5.16 + Mesa 22.0-dev способна удивить не только обычных пользователей, но и экспертов. Как сообщается, мобильные процессоры Ryzen 7 Pro 5850U и Ryzen 5 5500U получили значительный прирост производительности. Эксперты пока не знают, что стало причиной подобных изменений, полагая, что речь идёт о целом ряде оптимизаций, что и привело к таким невероятным результатам.

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Первые тесты были проедены на ноутбуке с процессором Ryzen 7 Pro 5850U. Мы не будем вам приводить все графики, поскольку часть из них демонстрирует нулевой прирост производительности на новом ядре несмотря на схожие условия тестирования. А вот отдельные нагрузки позволили поднять скорость на 28%, что является настоящим рекордом. Отмечается, что доступны данные как по тестам процессорной части, так и графической – интегрированной видеокарты поколения Vega. Поскольку результаты автору показались слишком уж оптимистичными, он провёл сравнение с несколькими версиями драйвера Linux, доказав правомерность своей теории. Кроме того, ниже можно увидеть тестирование другого ноутбука с процессором Ryzen 5 5500U. В данном случае результат не такой внушительный, ведь здесь максимальный прирост в синтетике составил всего 14% и 7% в среднем по всем тестам. Несмотря на это менее скоростной ноутбук на Ryzen 5 5500U показал более стабильные показатели увеличения производительности, ведь более мощный на Ryzen 7 Pro 5850U выдавал плавающие данные, которые только время от времени демонстрировали ожидаемый рост показателей в тестах. Стабильная версия ядра Linux 5.16 появится в свободном доступе только 9 января.

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Напомним, уже в начале января в продажу поступит новое поколение гибридных процессоров AMD Rembrandt. Они получат более продвинутую графику RDNA 2 и смогут побороться с настольными дискретными видеокартами нижнего ценового семейства. Революционные изменения принесёт поколение настольных процессоров Raphael. Инсайдеры сообщают, что они впервые за долгие годы получат встроенное графическое ядро, что позитивно скажется на способности линейки Ryzen 7000 конкурировать с процессорами Intel, в которых iGPU присутствует давно. Если Rembrandt появится в 1 квартале, то ожидать Raphael придётся до 4 квартала, поскольку дефицит полупроводников вынудил AMD скорректировать свои планы.