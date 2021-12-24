Новая архитектура предполагает переход на 5-нм техпроцесс и появление интегрированной графики на всех процессорах

Ожидается, что в начале 2022 года в продажу поступят ноутбуки на базе нового поколения процессоров Ryzen 6000. Они также известны под кодовым названием Rembrandt и получат гибридную архитектуру, включающую мощный интегрированный графический чип. Согласно первым тестам, этот iGPU уже сегодня способен конкурировать с настольной версией GeForce GTX 1050 Ti, что позволит решить проблему дефицита видеокарт на рынке. Нельзя не отметить, что AMD существенно пересмотрела свои планы, поскольку следующее поколение Raphael на архитектуре Zen 4 появится только концу 2022 года. Несмотря на такой длительный срок до анонса, в сети можно обнаружить достаточно интересной информации.

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Предполагается, что процессоры Ryzen 6000 будут анонсированы в рамках Computex 2022, а продажи стартуют в конце третьего квартала или начала квартала четвёртого. Покупателей ожидают абсолютно новые ядра, которые получат ощутимые архитектурные улучшения и двузначный прирост IPC (звучи сурово, но это может быть как 10% прибавка, так и 99%). Ключевой особенностью станет использование 5-нм технологического процесса, что благотворно скажется на снижении энергопотребления и тактовых частотах. В качестве сокета используется AM5 (LGA1718), который, судя по утечкам, будет служить так же долго, как и текущий АМ4. Не обойдётся без поддержки оперативной памяти DDR5, а также 28 линий PCIe 4.0. TDP поднимут до 170 Вт, что пойдёт на пользу оверклокерским способностям процессоров следующего поколения.

{Suggestion} процессор останется квадратным 45х45 мм, но станет немного толще за счёт наличия интегрированного теплораспределителя (IHS). Кстати, нечто похожее можно встретить в линейке Intel Core-X HEDT. Первое поколение процессоров на AM5 получит поддержку оперативной памяти DDR5-5200, а также перспективного интерфейса USB 4.0. Одновременно с процессорами в продажу поступят материнские платы на чипсетах X670 и B650. Первый представляет собой флагманскую серию, в то время как второй позволит нетребовательным пользователям собрать скоростную систему без огромных переплат. Также ожидается полная поддержка PCIe 5.0. Кстати, первые твердотельные накопители с поддержкой скоростного интерфейса появятся не раньше лета, поэтому AMD не спешит с реализацией новых технологий.

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Есть также информация о том, что все настольные процессоры Raphael получат встроенную графику. Это значит, что больше не будет разделения на гибридные и стандартные линейки. iGPU окажется не таким быстрым, как на Rembrandt, но для конкуренции с Intel Iris Xe этого будет достаточно. Также известно, что встроенная графика впервые получит архитектуру RDNA 2, что благотворно скажется на производительности. Единственный минус – это ожидание, ведь всё это появится очень и очень нескоро.