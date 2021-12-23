Инвесторы скупают Toncoin, а количество транзакций за сутки выросло в 12 раз

Одной из самых неожиданных криптовалютных инициатив этого лета стала реализация блокчейн платформы Toncoin. Изначально это была высокотехнологичная криптовалюта, созданная для мессенджера Telegram, но в какой-то момент американское правительство запретило Павлику Дурову даже думать о собственной криптовалюте. Звучит странно, ведь и до, и после были созданы сотни подобных проектов, но для Павла Дурова явно решили сделать исключение. В какой-то момент разработчики Toncoin решили, что им будет прекрасно и без Павлика, выпустив криптовалюту в открытое плаванье. Уже осенью инвесторы бросились скупать монеты, что позволило поднять курс криптовалюты до 5 долларов. На фоне общей нестабильности Toncoin начал резко дешеветь, но похоже сейчас ему ничего не угрожает.

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Дело в том, что сегодня высказаться на тему Toncoin решил сам Павел Дуров. Он пожелал разработчикам успехов, отметив, что если они не будут останавливаться на достигнутом, то смогут действительно создать что-то уникальное. Также он ещё раз отметил, что сегодня Telegram Open Network (TON), а ныне The Open Network не имеет никакого отношения к его мессенджеру. Казалось бы, ну пожелал успехов, ну подбодрил, что тут такого? Неясно, понимал ли сам Павел, что делает, получил ли от разработчиков какой-то бонус, или сделал всё от чистого сердца, но, как оказалось, подобные комментарии остались без последствий.

Через какое-то время Toncoin начали скупать инвесторы. За сутки 23 декабря количество проданных монет выросло в 12 раз по сравнению с 22 декабря и достигло 25 миллионов долларов. Растёт и капитализация криптовалюты. Так, сегодня она превысила 4.2 миллиарда долларов. Стоит учитывать, что большая часть Toncoin находится на заблокированных кошельках, либо ещё добывается майнерами. Кстати, относительно последних вышла любопытная история. Дело в том, что до недавнего времени самой выгодной криптовалютой, которую можно было добывать на видеокартах, считался Эфир. После того как разработчики Toncoin разрешили добывать монеты, всё изменилось. Вот ссылочка для ликвидации безграмотности.

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Суть такова: Toncoin работает на основе алгоритма Proof of Stake, но разработчики решили привлечь побольше адептов, разрешив им майнить криптовалюты на протоколе Proof-of-giver. Через полгода такая возможность исчезнет, ведь монет для добычи не так много, а вот сам майнинг жутко выгодный. Если ещё 10 дней назад можно было на видеокарте GeForce RTX 3060 Ti получать в 2 раза больше прибыли, копая Toncoin, а не Эфир, то рост курса на 45% увеличил показатели доходности данного токена до трёх раз. Да, если вы настроите свою ферму на добычу Toncoin, то сможете увеличить свои показатели прибыльности в 3 раза. Неясно, сколь долго такая возможность будет актуальна, ведь Toncoin в любой момент может подешеветь.