Теперь каждый регион может установить предел льготного тарифа и изменить тарифную сетку

Майнеры стали настоящей проблемой для человечества. Многие люди верят, что увеличение количества ферм приносит пользу экономике. Якобы, шахтёры потребляют электричество, платят налоги, покупают оборудование и ведут хозяйственную деятельность. Вот только в реальности налоги не платятся, оборудование завозится из Китая по серым каналам, а хозяйственная деятельность ограничивается арендой склада на окраине города. Часто владелец фермы даже не находится физически на месте, а обслуживающий персонал не знает хозяина железа по имени. Неужели вся польза сводится к потреблению электричества?

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Опыт других государств доказывает, что активность фермеров может привести только к экологической катастрофе, поскольку они не строят долговременных планов, не думают о развитии региона, используя язык цифр, в котором нет места природе. В связи с этим почитайте о проблемах, с которыми столкнулся штат Нью-Йорк. Может показаться, что всё это нас не касается – касается и даже очень. Сегодня майнеры активно осваивают Иркутскую область, где стоимость 1 кВт электроэнергии стоит 86 копеек. Недавно в прессе появились намёки на то, что российские законодатели планируют каким-то образом решить эту проблему, но точных данных о том, какие меры будут предприняты, сказано не было. Похоже, вскоре всё изменится.

Вчера была опубликована поправка к закону, в рамках которой каждый регион получит право самостоятельно устанавливать нижнюю границу льготного тарифа. Поясняем: в Крыму потребители, которые сжигают не больше 190 кВт в месяц платят всего 3.3 рубля за 1 кВт. Домовладельцы, у которых показатели счётчика показывают от 191 до 800 кВт в месяц, оплачивают энергию по тарифу 4.2 рубля за 1 кВт, а все те, кто умудряется сжигать больше – по 5.53 рубля. Ожидать аналогичных тарифов не стоит, ведь регулирование будут включать попытки перевести майнеров на тариф для бизнеса, который в несколько раз выше потребительского и тем более льготного.

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Слова «майнер» в новом законопроекте нет, но в правительстве не скрывают, что вносили поправки с целью борьбы с незаконным подключением ферм к потребительским сетям. Сегодня тарифы для населения ниже экономически обоснованных, а разницу оплачивает бизнес. Согласитесь, что очень странно выглядит тот факт, что теперь бизнес должен взять на себя разницу в потреблении, которая образовалась из-за деятельности майнеров. Точных данных о том, какие тарифы будут вводить те или иные регионы, пока нет. Но есть все основания полагать, что льготный тариф окажется выше, чем в Крыму. Что до майнеров, то для них нет разницы в нескольких сотнях кВт, ведь ферма из 8 видеокарт способа сжигать до 1000 кВт в месяц.