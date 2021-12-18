Окончательного решения по этому поводу нет, поскольку регулятор пока не может выработать единой позици

Российские законодатели до сих пор не могут решить проблему майнинга. Высказываются прямо противоположные мнения, поскольку многие депутаты видят в правильном регулировании криптовалют выгоды для страны и экономики, в то время как другие полагают, что нужно последовать примеру Китая, всё всем запретив. Мы бы не стали переоценивать вклад фермеров в экономику, ведь многие из них даже физически не находятся в России, предпочитая тратить полученные монеты в других странах. Но даже не это стало причиной споров, о которых мы сегодня вам подробно расскажем.

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Как известно, рыба ищет, где глубже, а майнер дешёвое электричество, желательно, чтобы розетка вообще была бесплатной, но 86 копеек за 1 кВт не так уж и плохо. Именно такая стоимость электроэнергии в Иркутской области. Удивительно, но за короткое время регион превратился в настоящую Мекку для майнеров. Десятки больших ферм, сотни средних и бесчисленное количество тех, кто копает Эфир у себя на балконе. Казалось бы, что стоит перевести шахтёров на коммерческий тариф. Вот только сегодня это сложно с точки зрения закона. Дело в том, что майнинг никак не регламентирован, а депутаты слишком вяло вводят те или иные поправки. Это не значит, что нужно рубить с плеча или наоборот – всё разрешать. Требуется выверенное решение, желательно максимально простое, но прозрачное и лишённое любых коррупционных факторов.

Возвращаясь к Иркутской области: за несколько месяцев потребление электричества в частном секторе выросло в 1.5 раза, а главная причина кроется в попытках майнеров спрятать ферму, замаскировав её под сарай, подвал или любую другу хозяйственную постройку. Попытки деанонимизировать шахтёров проводятся, но последние активно отстаивают свои права в суде. Поскольку вычислить майнера несложно, то многие из них пытаются вообще не попадаться на глаза. Они незаконно подключаются к электросетям или используют приборы для отматывания показаний счётчиков.

По данным журналистов издания «Коммерсант», уже вскоре майнеров начнут переводить на коммерческие тарифы. Многие фермеры активно протестуют, уверяя, что рост цена на электричество окажет негативное влияние на бизнес, а в некоторых случаях и вовсе может сделать фермерство невыгодным. Нужно понимать, что в соседней Беларуси и Казахстане уже предпринимались попытки повысить тариф для майнеров. В результаты в первой количество шахтёров стремиться к нулю, а из второй майнеры массово съезжают. Сегодня регулятор обсуждает несколько различных механизмов, один из которых предполагает рост тарифа в зависимости от количества потребляемой энергии. Именно такая схема работает в Крыму: до 190 кВт в месяц – 3.3 рубля за 1 кВт, до 800 кВт в месяц – 4.2 рубля за 1 кВт и все остальные – 5.53 рубля. Мы не станем утверждать, что это идеальный вариант, но это точно лучше, чем неопределённость и нагнетание обстановки.

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Недавно стало известно о том, что Центробанк вообще планирует запретить хождение криптовалют на территории РФ. Как можно обсуждать тарифы на электричество, когда регулятор высказывает подобные заявления?