Достаточно ли для игр 8-ядерного процессора, или стоит платить за мощный 16-ядерный Ryzen 9 5950X? Давайте разбираться

Чуть ли не каждый пользователь знает, что сердце компьютера – это без всякого сомнения процессор. Для игр важнее мощная видеокарта, но если вы купите бюджетный Core i3, то спустя 3 года никакая GeForce RTX 4080 не заставит его летать. Именно поэтому нужно прежде всего выбрать правильный процессор, который прослужит вам долго. В некоторых случаях допускается небольшая экономия, когда вы покупаете перспективную материнскую плату, с посылом докупить через какое-то время процессор, но в целом именно от вашего выбора будет зависеть то, насколько эффективной окажется система.

реклама

Поскольку сегодня всё больший вес приобретают многоядерные процессоры, то самое время узнать, достаточно ли в декабре 2021 года 8 ядер, или лучше сразу брать 16 ядерный камешек. Особую благодарность здесь стоит вынести представителям AMD, которые много лет доказывали всем вокруг, что много ядер – это хорошо. С выходом игровых приставок текущего поколения это дошло до всех, ведь многие игры в первую очередь будут оптимизированы под консоли, а после портированы на компьютеры. И всё же, какой процессор покупать: на 8 ядер или раскошеливаться на 16-ядерного монстра? Разобраться в проблеме попытались ребята с канала TheSpyHood.

В данном случае нужно уточнить, что использовался 16-ядерный процессор Ryzen 9 5950X, у которого в BIOS блокировались ядра и отключалась многопоточность. В качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 3080. Также отметим, что на видео есть тесты в разрешении 1080р. Мы полагаем, что с такой видеокартой никто не захочет опускаться до столь низкого разрешения, поэтому приводим результаты только по 2К.

Вы видите разницу между 16-ядерной и 8-ядерной сборкой? Вне всякого сомнения, многоядерные процессоры нужны в сложных рабочих задачах, где могут взять на себя сотни важных процессов, а вот платить 800 долларов за игры – это несусветная глупость. Лучше обратить внимание на современные процессоры с высокой тактовой частотой, что позволит не только ощутимо сэкономить, но и получить максимальную производительность.

В качестве дополнительной информации к размышлению предлагаем вам ознакомиться с не менее любопытным тестированием, в рамках которого изучается целесообразность покупки скоростного твердотельного накопителя формата М2. Есть сравнения по скорости загрузки игр, что даёт боле наглядные результаты, чем привычные тесты fps в играх. Вот ссылочка.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р



