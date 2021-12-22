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Стоит ли покупать дорогостоящий SSD для игр в 2022 году, или можно сэкономить на старом HDD – TG
Есть ли вообще хоть какой-то смысл от покупки твердотельного накопителя для игр? Давайте разбираться
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Когда мы выбираем тот или иной товар, то в первую очередь обращаем внимание на соответствие показателей цены и эффективности – пользовательского опыта, визуальной привлекательности и многое другое. Логично будет предположить, что, покупая твердотельный накопитель, имеющий скорость записи 3000 Мб/с и выше, мы ожидаем увидеть прирост производительность в несколько раз по сравнению со старым жёстким диском, скорость которого в 6 и более раз ниже. Скорее всего, некоторые читатели тут же начнут рассказывать нам о том, что в реальности нет прямой зависимости между скоростью SSD и производительностью компьютера. Увы, её нет, вот только маркетологи напирают именно на цифры, рассказывая о невероятном росте показателей из поколения в поколение. К примеру, уже в середине 2022 года появятся пользовательские твердотельные накопители, скорость записи которых превысит 12 000 Мб/с (PCIe-5.0).

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Так есть вообще смысл покупать скоростной твердотельный накопитель для игр в виде подарка от Дедушки Мороза, или с таким же успехом можно сидеть на старом жёстком диске? Ответить на этот сложный вопрос решили ведущие канала Testing Games. Ещё раз уточним, после запуска игры, вы вообще не увидите разницу между дорогущим SSD за 1000 долларов и стареньким HDD за 100 долларов, именно поэтому нужна немного иная методика тестирования. В данном случае мы будем смотреть на скорость запуска одних и тех же игр на SSD Samsung 980 Pro ёмкостью 1 Тб и HDD Western Digital Blue точно такого же объёма. Время указано в секундах - с и минутах - м. 

Увидели разницу? А теперь к выводам: разница между скоростью запуска игр на твердотельном накопителе и жёстком диске огромна. Часто, она в три и даже 5 раз выше, при этом речь не идёт о десяти секундах, поскольку многие игры даже на SSD загружаются за 20 секунд. Получается странная штука, если вы играете в игры, в которых часто нужно переходить от уровня к уровню, меняются карты, а переходы между отдельными частями виртуального мира требуют дополнительной загрузки контента, то твердотельный накопитель способен стать вашим спасением. Точно то же можно сказать и о гоночных сериях, в которых после 5 минут на трассе вы попадаете в главное меню, а после снова загрузка. В обязательном порядке SSD нужен любителям онлайн шутеров и поклонникам многопользовательских РПГ. Здесь дело даже не в удобстве, ведь пока ваш персонаж прогрузится, его могут убить владельцы скоростных SSD.

Всем остальным можно не волноваться. В последнее время всё чаще выходят игры с открытым виртуальным миром, подгруздка частей которого происходит по мере продвижения в фоновом режиме. Если говорить о золотой середине, то проще купить твердотельный накопитель, поддерживающий интерфейс SATA 3. К сожалению, он не сможет демонстрировать в синтетических тестах головокружительных показателей, а вот в играх будет наравне с более дорогими на М2.

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#ssd #hdd #тесты
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