Кит купил криптовалюту Shiba Inu на 136 миллионов долларов

Курс Биткоина тесно завязан на политике и экономике крупных стран. К примеру, начиная с 2020 года ФРС США накачивала экономику триллионами долларов. В первую очередь это отразилось на резком спросе на смартфоны, компьютеры, ноутбуки и другую электронику. Это привело к притоку миллиардов в руки производителей подобной продукции, а многие посредники получили свой куш от большого пирога Apple. Инвесторы, опасаясь стремительного роста инфляции, стали вкладывать деньги в криптовалюту, залив туда больше триллиона виртуальных долларов.

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Это только одна из причин роста стоимости Биткоина, а вот с мемными криптовалютами всё иначе. Если говорить о Догикоине (Dogecoin), то создаётся такое ощущение, что данная монета не интересна даже Илону Маску, который долгое время заверял нас в её ценности. А вот Шиба Ину (Shiba Inu) не перестаёт удивлять как экспертов, так и сторонних наблюдателей. Вы уже читали о том, что разработчики планируют выпустить игру ААА-уровня в 2023 году?

Эксперты полагают, что сегодня Shiba Inu занимает всё более прочное место среди уважаемых криптовалют, а со временем может потеснить более ценные и инновационные активы, поскольку разработчики прилагают массу усилий для того, чтобы мы забыли об истоках собачьего токена. Одним из подтверждений является стабильное количество держателей. Мало того, количество кошельков в сети Shiba Inu постоянно растёт. Темпы далеко не такие высокие, как были этой осенью, но поддерживать постоянный хайп – это дорогое удовольствие.

Но куда более весомый вклад дело развития Shiba Inu вносят крупные инвесторы. Как сообщается, за последние дни случилось несколько больших покупок. 20 декабря неизвестный купил почти 80 миллиардов монет на сумму свыше 2.5 миллиона долларов, а 21 числа настоящий Кит вложился в Shiba Inu, купив 4 триллиона монет на 136 миллионов долларов. Отметим, что обще количество всех активных токенов составляет 550 триллионов, но разработчики постоянно сжигают небольшие партии монет.

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На фоне последних событий курс мемной криптовалюты пошёл вверх. За последние 24 часа Shiba Inu подорожала на 11% и продолжает набирать вес. До осенних рекордов ещё далеко, но пока собачьей монете ничего не грозит. Кстати, если у вас есть пара лишних минут, изучите любопытные размышления на тему заявлений разработчиков Shiba Inu о том, что рано или поздно 1 монета будет стоить 1 доллар.