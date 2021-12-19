Если бы финансовый рынок жил по законам логики, то такие компании как McDonald’s или Газпром стоили бы гораздо дороже, чем 195 и 100 миллиардов долларов соответственно. Пока же рынком правят спекулянты, которые предпочитают накачивать деньгами такие компании как Apple или Amazon. Что будет, когда поток денег прекратится, пока не способен предсказать никто, ведь сегодня стоимость яблочной компании превышает ВВП такой страны, как Франция (2.6 триллиона долларов против 3 триллионов у Apple).
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Именно со спекуляциями связаны попытки отдельных трейдеров нажиться на мемных криптовалютах, которые абсолютно внезапно стали популярными. Первой преодолеть отметку в 1 доллар было поручено Догикоину (Dogecoin). Илон Маск уверял нас в том, что это случится уже весной, но со временем осознал бесперспективность своей работы маркетинговым агентом, что привело к обрушению курса собачьего токена в 3 раза. Кто-то до сих пор верит, что Dogecoin может вернуться, но пока первую скрипку играет более молодая Шиба Ину (Shiba Inu).
Несмотря на снижение курса криптовалюты, которое наблюдалось в последние месяцы, обычные пользователи верят в потенциал Шиба Ину, что подтверждается ростом количества держателей, достигшего 1 070 000 человек. Нужно отметить, что подсчёт условный, поскольку одному держателю может принадлежать несколько кошельков, но в данном случае важен сам факт увеличения числа паствы, находящейся под руководством разработчиков Shiba Inu.
Кстати о разработчиках, ребята продолжают заявлять, что им удастся сделать то, что не вышло у Догикоина, а именно – достичь стоимости в 1 доллар за 1 монету к 2025 году. С точки зрения обычного пользователя, такая цель может быть достижима, вот только реальность такова, что это невозможно даже теоретически. Давайте разберёмся, почему это так.
В настоящее время полная эмиссия Shiba Inu составляет около 550 триллионов долларов. Изначально было создано 1000 триллионов монет, но в какой-то момент Виталик Бутерин сжёг свою половину. Сегодня цена 1 монетки равняется 0.00003084, что даёт в сумме чуть больше 18 миллиардов долларов, если учитывать все находящиеся монеты без учёта заблокированных (550 триллионов). Если представить себе, что в какой-то момент 1 монета Shiba Inu подорожает до 1 доллара, то цена актива достигнет 550 триллионов долларов.
Аналитики предполагают, что мировой ВВП в 2021 году достигнет 94 триллионов долларов. Ожидается, что к 2025 году валовый продукт жителей Земли достигнет 116 триллионов, поэтому слова разработчиков криптовалюты Shiba Inu можно воспринимать только в качестве шутки. Кстати, в 2020 году ВВП США был равен 20.94 триллиона долларов, в то время как ВВП Китая составил 14.72 триллиона.