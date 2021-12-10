Создатель Dogecoin так и не стал миллионером. Много лет назад он продал все свои монеты за несколько тысяч долларов. Какое-то время парень был явно доволен сделкой, но в 2021 году стало ясно, что разработчик мемной криптовалюты сильно продешевил. Сегодня бы не его счету находилось несколько миллиардов долларов, но ничего из случившегося вернуть уже нельзя. Поскольку создатели других мемных криптовалют гораздо лучше понимают рыночные тенденции, стоит отметить их попытки превратить сомнительные активы и виртуальные накопления в реальные деньги.
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Всё дело в том, что любая попытка продать даже 10% от миллиардов монет приведёт к катастрофе, поэтому разработки пошли другим путём. Весьма любопытной стратегии придерживаются создатели Floki Inu, которые стали спонсорами многих футбольных клубов, в том числе и Спартак-Москва. Поскольку Floki Inu всего лишь мелкая сошка по сравнению с таким гигантом, как Shiba Inu, то от последней ждали громких заявлений. Дождались, ведь разработчики не только создали игровую студию Shiba Inu Games, но и заключили контракт на выпуск нескольких проектов ААА-уровня. Какое-то время подробности соглашения были неизвестны, а недавно название студии-партнёра было объявлено официально. Сообщается, что игру (или несколько игр в будущем) выпустит студия PlaySide. Напомним, на счету последней Age of Darkness и Jumanji Epic Run, ставшие мобильными хитами.
Игру выпустят для мобильных платформ, а PlaySide будет оказывать услуги наёмной студии, после чего все права на франшизу перейдут к Shiba Inu Games. На разработку планируется потратить не более 8 месяцев, а релиз состоится в 1 квартале 2023 года. В качестве основы будут использоваться 10 000 коллекционных карточек Shibarium, которые выпущены в виде NFT. Предполагается, что это будет коллекционная игра с некоторыми новыми боевыми механиками и тактическими приёмами. Также известно, что проект основывается на блокчейне Shiba Inu, поэтому может привлечь фанатское сообщество простотой покупки игровых ценностей и выводом средств после их продажи.
Главой студии Shiba Inu Games назначен Уильям Дэвид Волк, который ранее занимал пост вице-президента по технологиям в издательстве Activision. Именно он должен привести вселенную Shiba Inu к успеху. Что до самой криптовалюты, то она стабильно дешевеет. Это не является большой проблемой, поскольку сегодня падает весь рынок цифровых денег. Ну а держателям Shiba Inu остаётся только подождать до 2023 года. Возможно, к этому моменту мемные криптовалюты ещё будут живы.