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Zelot За пост начислено вознаграждение
Биткоин начал неделю с падения, а первые инвесторы обналичивают сотни монет со спящих кошельков
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2021 год начинался противоречиво. С одной стороны – был Илон Маск, вещающий о торжестве криптовалют и скором переходе человечества на Догикоин. С другой – находились обычные пользователи, которые с удивлением обнаружили, что вложения в майнинг окупаются за несколько месяцев. Где-то в сторонке стояли держатели криптовалют, которые считали прибыль и инвесторы, раздумывающие о том, стоит ли вообще вкладываться в криптовалюты. Весной всё завертелось, а Биткоин чуть ли не каждый день пробивал ценовой потолок и ставил рекорды. В тот момент казалось, что к концу года цифровое золото будет стоить очень дорого.

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Высказывались самые смелые прогнозы. Более прагматичные аналитики говорили о 100 000 за монету, тогда как любители шокирующих материалов обещали нам Биткоин за 1 миллион долларов. Неудивительно, что на волне популярности цифровое золото сильно подорожало, утянув вверх тысячи других токенов. Вот только чуда не случилось. На прошлой неделе Биткоин падал ниже 47 000 долларов, но после снова поднимался немного выше. Увы, но утро понедельника криптовалюта начала в минусе. На момент написания данного материала курс цифрового золота остановился на отметке 45 995 долларов. Это не такое большое падение, вот только некоторые аналитики ожидали другого.

Эксперты полагают, что сегодня положение Биткоина крайне сложное, поскольку он испытывает давление как со стороны правительства различных стран, так и находится в заложниках у безответственной политики ФРС США. Но это не должно было помешать небольшому росту курса криптовалюты. Ну а в результате мы видим, что Биткоин немного подешевел, после добрал пару сотен долларов, а значит пока предпосылок для увеличения его стоимости нет. Возможны спекулятивные вбросы, но даже в это верится с большим трудом. Эксперты полагают, что медведи ещё не до конца захватили контроль над рынком, а значит быки ещё могут проснуться, перехватив инициативу.

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И всё же, есть один неблагоприятный фактор, свидетельствующий о том, что первые инвесторы выходят из игры. Это не Киты, владеющими миллиардами долларов, а обычные энтузиасты, которые много лет назад купили Биткоины на сотни или десятки долларов. Эти ребята не продавали монеты весной, ждали летом, но недавно активизировались, а сегодня это стало настоящим трендом. Почитайте об этом здесь. 16 и 19 декабря ожили два адреса на которых хранились 235 и 225 монет. Владельцы вывели часть, получив 4.7 миллиона долларов и 1.1 миллиона долларов соответственно. Судя по всему, держатели Биткоина решили стать богатыми здесь и сейчас, оставив часть цифрового золота до лучших времён. Это значит, что многие до сих пор не теряют надежды на возврат Биткоина к пиковым значениям, но хотят зафиксировать прибыль уже сегодня.

#криптовалюта #биткоин
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