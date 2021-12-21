Популярный блогер и по совместительству майнер CryptoLeo не перестаёт радовать нас интересным контентом. На этот раз он расскажет о самых главных ошибках, которые допускают новички. В данном материале мы разберём наиболее явные ошибки, а больше подробностей можно получить на видео ниже.
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1 ошибка: начать майнить не разобравшись в теме. По словам блогера, многие начинающие фермеры просто приходят к знакомым, изучают комплектацию и покупают себе такую же. В результате можно не только получить неэффективную ферму, но и столкнуться с рядом проблем, поскольку некоторым кажется, что их знаний достаточно. CryptoLeo уверяет, что нужно вначале вникнуть в проблему, а после начинать майнить.
2 ошибка: выбор правильного пула. И вот здесь нужно искать оптимальный пул не только под вашу криптовалюту, но и под железо. В двух словах всего и не пояснишь, но суть в том, что придётся вначале устранить первую ошибку, а уже после вторая не станет для вас проблемой.
3 ошибка: оставить всё, как есть. Многие начинающие майнеры полагают, что при покупке пары десятков видеокарт, нужно оставить их в стоке, что позволит увеличить жизненный цикл железа. На самом деле разгон необходим, поскольку часто подразумевает снижение одних показателей и повышение других, что оказывает непосредственное влияние на хешрейт. К примеру, GeForce RTX 3060 LHR в стоке может предложить 28 MH/s, ну а после правильной настройки выдаёт все 35 MH/s.
4 ошибка: неспособность думать о будущем. Часто майнеры покупают наиболее бюджетный вариант, что со временем приводит к дополнительным растратам. Например, правильной можно назвать материнскую плату на 8 видеокарт и соответствующий блок питания. Но многие берут что-то попроще, а после вынуждены тратиться на новый блок и материнскую плату.
5 ошибка: не покупать старые видеокарты. К примеру, вы хотите взять ферму на базе видеокарт Radeon RX 580. Учтите, что она могла до этого копать Эфир уже 4 и больше лет, поэтому лучше от такой фермы отказаться. В итоге вы будете вынуждены потратить больше денег на обслуживание, чем планировали. Новая видеокарта стоит ненамного дороже, но может оказаться выгоднее со временем.
6 ошибка: ферма требует обслуживания. Да, именно так. Нужно менять кулера, выдувать пыль и проводить многие другие действия. Важно следить за температурой и стабильностью майнинга, но это только часть наиболее очевидных проблем. Для понимания сути майнинга нужно в первую очередь устранить 1 пункт.
7 ошибка: электропроводка. Прежде чем подключать дома большую ферму замените провода, подключите более мощные автоматы и бросьте выделенную линию на новое железо. Проблемы с электричеством могут привести к печальным последствиям для вас, вашего дома и видеокарт.
8 ошибка: выбор операционной системы. Здесь важно подобрать ОС под ваши нужды. Если ферма одна, то проще использовать Windows, если из много, и они находятся в разных локациях, то придётся выбирать специализированные ОС.
9 ошибка: думать о будущем. В данном случае речь идёт о криптозиме и переходу на Ethereum 2.0. Обе проблемы актуальны, а вот как их решать, придётся думать самостоятельно. Возможно, нужно уже сегодня искать альтернативы, ну или не покупать видеокарты с тройной переплатой, которые вы после этого не сможете продать по высокой цене.
10 ошибка: нужно быть готовым к любым неприятным сюрпризам. Время от времени может отвалиться видеокарта, или ферма начнёт работать нестабильно. Может случиться всё, что угодно, поэтому CryptoLeo советует не расслабляться.