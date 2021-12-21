Microsoft пытается увеличить базу пользователей браузера Edge

На начало декабря количество пользователей, открывающих интернет при помощи браузера Edge, составило 4.19%. Между тем за Chrome 64.06%, что явно не устраивает руководство Microsoft. Сторожили компании ещё помнят, как старый добрый Internet Explorer стоял на 99% всех компьютерах планеты. Очевидно, что в обозримой перспективе софтверному гиганту не удастся даже приблизиться к продукту Google, но отказываться от административного ресурса никто не планирует.

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В начале декабря стало известно, что Microsoft выпустила небольшое обновление для Windows 11, в рамках которого пользователи этой операционной системы столкнулись со сложностями в переключении на Chrome. ОС навязчиво предлагает остаться на Edge, уверяя в том, что это самый безопасный браузер на планете, прошедший все проверки и полностью отвечающий высоким требованиям к безопасности, предъявляемым к своим продуктам Microsoft. Похоже, с недавних пор политика софтверного гиганта стала ещё более сурова.

Как сообщается, на прошлой неделе начали распространяться обновления безопасности KB5008212 и KB5008215 для Windows 10/11, которые поставили некоторых пользователей в тупик. Так, если раньше выбор стороннего браузера предполагал, что абсолютно все вкладки будут открываться там, то теперь Microsoft оставила за собой право принудительного открытия отдельных сайтов в Edge. Точного перечня сайтов пока нет, но он точно будет расти.

Представители Microsoft поясняют свои действия заботой о пользователях, ведь браузер Edge больше подходит для открытия этих сайтов. Стоит отметить, что чаще всего переходы с игнорированием основного браузера случаются через системные приложения (Почта, Новости и другие). Ранее существовали утилиты, позволяющие избежать принудительного перехода (например, EdgeDeflector), но теперь они оказались неработоспособны. Кроме того, разработчики браузеров Firefox и Brave хотели внедрить подобный функционал в свои продукты. Однако новый патч сделал всё это невозможным. Microsoft апеллирует к безопасности, называя перехват ссылок опасным для пользователей. Так, если можно перехватывать ссылки, то можно делать и другие наносящие вред ОС действия.

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Стоит отметить, что абсолютное большинство пользователей вынуждено будет мириться с новой политикой Microsoft. И всё же способ есть. Совсем недавно появилась утилита MSEdgeRedirect, которая позволяет обойти умный алгоритм принудительного запуска вкладок в браузере Edge.