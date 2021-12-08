Действия Microsoft позволили браузеру Edge выйти на 3 место в списке самых популярных браузеров

Несколько дней назад в прессе появилась любопытная информация, согласно которой Microsoft осложнила установку Google Chrome на Windows 11. Владельцам новой операционной системы настоятельно предлагают сделать выбор в пользу Edge, называя последний более безопасным. Никаких доказательств подобных утверждений не приводится, но большинству пользователей будет достаточно и этого. Всё дело в том, что на этот раз Microsoft не только требует подтверждения выбора стороннего браузера в операционной системе, но и будет выводить навязчивое окно после перехода на сайты с загрузкой того или иного браузера.

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Судя по всему, руководство Microsoft всё ещё помнит времена, когда рыночная доля Internet Explorer достигала невероятных 95%. Очевидно, что сегодня даже у Google нет шансов занять такую часть рынка, поскольку антимонопольные комитеты и без того недовольны действиями крупных компаний. В то же время, у Microsoft явно другие планы, которым она будет следовать в ближайшие годы. Поскольку многие другие браузеры имеют пусть и небольшую, но стабильную фанатскую базу, то потери будут в первую очередь у Chrome. Как показывает статистика за ноябрь, сдвиг в сторону Edge уже наметился.

Если сравнивать показатели с октябрём, то можно констатировать падение рыночной доли у Chrome на половину процента. На самом деле потерянная доля поровну распределились между Safari и Edge, но последнему этого было достаточно для выхода на третье место. Эксперты отмечают, что в ближайшее время мы увидим резкий рост пользователей Edge, поскольку в руках Microsoft сосредоточен не только административный ресурс, позволяющий выводить нужные сообщения в нужном месте. Одним из ключевых направлений, в рамках которого Edge будет расти, станет более тесная интеграция с Microsoft 365. Рекламная компания приурочена к Рождеству и позволяет сэкономить деньги благодаря использованию инструментов электронной коммерции и многих других элементов прямо в браузере.

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Пока же позиции Chrome выглядят надёжными. Сотни миллионов пользователей привыкли именно к этому браузеру, поэтому Microsoft будет непросто переубедить их начать пользоваться Edge. В то же время нельзя забывать, что на стороне Google мобильные телефоны, большинство которых также работает на Chrome. Это значит, что немалая часть пользователей привыкла к удобной синхронизации контактов, переписки и многих других настроек между смартфоном и стационарным компьютером или ноутбуком.