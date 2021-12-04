Microsoft уверяет, что только новый Edge от Microsoft вызывает доверие у специалистов Microsoft

Многие годы самым популярным браузером на планете был Internet Explorer, созданный специалистами Microsoft. Время от времени выходили его новые версии, но происходило это крайне редко и как правило было приурочено к появлению новых операционных систем. Пока Microsoft купалась в лучах славы, конкуренты уже продумывали, как отнять у неё часть пирога. В итоге вначале пришлось вести ожесточённую борьбу с Mozilla Firefox, а после непродолжительно противостояния уступить напору Chrome. В настоящее время детище Google установлено на более чем 66% всех компьютерах. На втором месте идёт Safari и только на третьем с показателем в 9.53% Microsoft Edge.

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Очевидно, что софтверный гигант недоволен таким положением вещей и хочет отнять у Google часть пирога. Поскольку сегодня оба браузера работают на базе движка Chromium, то различия меду ними минимальны. Это значит, что многие пользователи могут даже не заметить перехода с одного браузера на другой, особенно если это выгодно одной стороне. И вот здесь и можно включить административный ресурс. Как сообщается, пользователи новой операционной системы Windows 11 столкнулись с навязчивыми системными предложениями, в которых их убеждают не скачивать Chrome.

Уведомления всплывают каждый раз, когда производится попытка перейти на окно загрузки Chrome. Microsoft уверяет, что оптимальный браузер уже установлен, поэтому нет смысла доверять другим. Особенно это глупо, ведь Edge работает на той же технологии, что и Chrome, но гораздо безопаснее, поскольку ему доверяют специалисты Microsoft. Стоит признаться, что в числе пострадавших не только Chrome, но и другие браузеры. Если вдруг пользователь не хочет принимать на слово заявления Microsoft, то ему предлагается перейти на отдельную страничку, где ему расскажут о всех преимуществах Edge над абсолютно всеми конкурентами.

Если вы полагали, что «Корпорация добра» делает иначе, то сильно ошибались. Так, какое-то время назад при посещении интернет-магазина Chrome из-под браузера Edge пользователи видели сообщение безопасности, в котором им настоятельно рекомендовалось скачать правильный браузер. Хотелось бы сказать, что подобная практика со стороны Google канула в лету, вот только это не так. Достаточно вам зайти из-под другого браузера в Gmail или другие службы (например, Drive), как вы тут же увидите информацию с предложением перейти на Chrome.

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Эксперты отмечают, что на Windows 10 ничего подобного пока не наблюдается, а значит это своеобразный сюрприз для тех, кто отважился стать тестировщиком новой операционной системы.