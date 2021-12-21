Ущерб, нанесённый государству, оценивается в 231 000 рублей

Майнеры стали одной из главных проблем российских энергетиков. Чаще всего они размещают свои фермы непропорционально, что приводит к повышенному давлению на структуру сетей, в то время как во многих областях наблюдается переизбыток электроэнергии. Что до самих майнеров, то они указывают на неопределённость российского законодательства. Многие шахтёры просят принять закон, позволяющий легализовать добычу и торговлю криптовалютами. Якобы, это улучшит инвестиционный климат и выведет из тени тысячи ферм. Нужно понимать, что это автоматически приведёт к росту цен на электричество для майнеров. К примеру, в Иркутской области действует социальный тариф 86 копеек, который не может применяться к майнерам, но тысячи ферм платят именно 86 копеек, а не 3 рубля и выше, как положено коммерческим структурам.

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Российские законодатели отмечают, что одна из проблем – это незаконное подключение к электросетям, или использование уже работающих мощностей для извлечения собственной выгоды. Резонансная история случилась в Саратове. Там сотрудник полиции, работающий в РЭО ГИБДД УМВД, вёл активную добычу криптовалюты прямо на рабочем месте. Известно, что в феврале он устроил в помещении здания полиции полноценную ферму, состоящую из нескольких устройств типа ASIC. Модели и все другие характеристики железа неизвестны, но сам сотрудник полиции оставался в тени вплоть до июня 2021 года. В тот момент внимание руководства привлёк резкий рост энергопотребления, который невозможно было списать на потери или сезонность (кондиционеры). В ходе обыска железо было конфисковано, а сам полицейский задержан.

Следствие выяснило, что ущерб от деятельности сотрудника полиции составил 231 000 рублей. Вы удивитесь, но вместо реального срока и огромного штрафа ему присудили всего 30 000 рублей, а также лишение права на 2 года занимать любые должности на госслужбе. Это значит, что прямая экономия составила больше 180 000 рублей, а ещё и есть криптовалюта, которую он получил в результате преступной деятельности.

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Отметим, что прокуратора просила штраф в 80 000 рублей и лишение свободы на 4 года. Сам полицейский заявил о полном раскаянии, что и сыграло ключевую роль в решении суда, ведь обвиняемый активно сотрудничал со следствием. Неужели отдал полученную криптовалюту? Очевидно, что нужна законодательная база, а преступники должны нести реальные наказания. Пока же инвестиционная обстановка напряжённая, а ворующие электричество майнеры даже не получают отметку о судимости.