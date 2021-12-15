В данном случае мы наблюдаем столкновение интересов, а значит нужно искать компромисс

Некоторые политики и эксперты полагают, что майнеры способны проносить пользу экономике страны. Якобы, шахтёры начнут покупать дорогое оборудование для добычи Биткоинов, будут платить налоги и потреблять электричество по промышленным ценам. Вот только из всего вышеперечисленного работает только последний пункт и то с оговорками. Дело в том, что майнеры готовы идти на всяческие ухищрения с целью оплачивать счета по самым низким тарифам. Для этого они перевозят свои фермы в Иркутскую область и даже в штат Нью-Йорк. Экологи США бьют тревогу, ведь деятельность шахтёров оказывает крайне негативное влияние на природу. Майнеры вводят в строй угольные электростанции, а также опасные для экологии и течения рек гидроэлектростанции.

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Поскольку наших читателей в первую очередь интересует деятельность российских майнеров, то перейдём непосредственно к этой теме. Помните, как недавно десятки ферм под Иркутском вынудили платить за электричество по повышенному тарифу для бизнеса? Как оказалось, сообщество майнеров РФ готово на диалог с властями. Представители движения отмечают правомерность требований властей, связанных с переводом их на тарифы для бизнеса, но указывают на целый ряд нестыковок. Так, самого понятия майнинга в России нет, но майнеров уже обязывают платить за электричество не 80 копеек (в Иркутской области), а 3.60 рубля.

Майнеры полагают, что в стране нужно легализовать майнинг, что приведёт к позитивным изменениям как на законодательном уровне, так в экономическом плане, в результате обширных инвестиций в экономику того или иного региона. Фермеры полагают, что подобный сигнал от властей оживит инвесторов, которые сегодня не готовы вкладывать деньги в криптовалюты из-за неопределённого положения цифровых денег в законодательстве. Не забыли майнеры и о налогах, указывая на тот факт, что он должен быть разумным и учитывать особенности деятельности фермеров. Словом, обещаний много, но как всё будет, пока неясно.

А вот российские депутаты предлагают более суровые меры в отношение майнеров. В случае легализации подобного рода деятельности нужно требовать обязательное получение лицензий, разрешающих высокое потребление электричества. Если майнеры будут обходить законодательство – их нужно штрафовать, а при повторных приводах – сажать в тюрьму. Кроме того, майнинг предлагается обложить налогом на прибыль. Поскольку курс постоянно меняется, а многие фермеры вообще выводят биткоины на холодные кошельки, то отследить монеты вообще не удаётся. Именно поэтому майнеры должны платить налоги по факту – получил пару монет – посчитал их стоимость на момент получения – заплати налог. После этого майнеры могут делать с монетами, что им вздумается.

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Отметим, что как бы странно последнее предложение не звучало, возможно, только оно и является приемлемым в отношение майнинга. Все остальные позволяют проводить махинации с курсом, что явно не пойдёт на пользу государству.